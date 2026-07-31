“R1” habría orquestado el feminicidio de Valeria Márquez tras petición de su hijo, revela García Harfuch

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Foto: Cuartoscuro / Reuters.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, habría orquestado el feminicidio de Valeria Márquez tras una presunta petición de su hijo, luego de su detención durante un operativo realizado el jueves en Atotonilco el Alto, Jalisco. El funcionario señaló que el presunto líder criminal no sólo es investigado como autor intelectual del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, sino que también es relacionado con el asesinato de la influencer ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

“R1” y su hijo habrían coordinado el feminicidio de Valeria Márquez

Durante la conferencia matutina de este viernes 31 de julio de 2026, García Harfuch presentó información sobre la captura de Ramón Ángel “N”, identificado como presunto líder de la célula delictiva conocida como “Los R”, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ese contexto, indicó que las investigaciones también lo relacionan con el feminicidio de Valeria Márquez.

El titular de la SSPC señaló que las indagatorias permitieron establecer una posible participación de la organización criminal encabezada por el “R1” en diversos hechos violentos registrados en la región, entre ellos el feminicidio de la creadora de contenido.

De acuerdo con el secretario, las investigaciones apuntan a que el caso estaría relacionado con Francisco “N”, identificado como hijo del “R1” y expareja de la víctima.

“Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco ‘N’, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel ‘N'” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario añadió que, conforme a las investigaciones, Francisco “N” mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y previamente la había amenazado en distintas ocasiones.

Asimismo, indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el hijo del “R1” habría solicitado a su padre cometer el feminicidio, aunque precisó que ese señalamiento aún forma parte del proceso de investigación.

“El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al ‘R1’, que cometan el feminicidio” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de Ramón Ángel “N”, según explicó García Harfuch, permitió fortalecer diversas líneas de investigación relacionadas con hechos violentos atribuidos a la organización criminal que presuntamente encabezaba en Jalisco y otras entidades.

Francisco “N”, hijo del “R1”, permanece prófugo

García Harfuch informó que Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel “N”, permanece en libertad y continúa siendo buscado por las autoridades federales.

Explicó que el Gobierno de México mantiene operativos para localizarlo y cumplimentar la orden correspondiente, como parte de las investigaciones relacionadas con el feminicidio de Valeria Márquez.

Además, señaló que las autoridades continúan integrando los elementos de prueba derivados de la investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero de Francisco “N”, a quien identificó como una persona vinculada con los hechos.

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