¿Quiénes son los “Rs”, la célula del CJNG señalada por el asesinato de Carlos Manzo?

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Quiénes son los “Rs”. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y este viernes, el funcionario dio más información sobre quiénes son los “Rs”, la célula delictiva que lideraba el criminal detenido.

La detención del “R1”

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, Omar García Harfuch anunció la detención de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, Michoacán.

Según el secretario de Seguridad, en el operativo para arrestarlo participaron elementos de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes actuaron gracias a información que proporcionó el Centro Nacional de Inteligencia.

Según la información proporcionada por Omar García Harfuch, el “R1” es también identificado como el principal líder del grupo de los “Rs”, una de las células criminales más violentas y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quiénes son los “Rs”?

Los primeros datos que dio el secretario de Seguridad sobre la célula delictiva de los “Rs”, que presuntamente lideraba Ramón Ángel “N”, es que estaba vinculada al CJNG.

Además, agregó, contaba con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, pero también en Jalisco, llevando a cabo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas, afectando a productores, empresarios y familias de la región.

Nueva información sobre los “Rs”

Este viernes 31 de julio, Omar García Harfuch dio más detalles de este grupo criminal, asegurando que también operaba en Álvaro Obregón, Tzitzio y Tacámbaro en Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán de Corona en Jalisco.

Igualmente, el secretario indicó que coordinaba actividades de narcotráfico y varias rutas de trasiego de drogas con destino a Estados Unidos. Y también que a esta organización delictiva se le relacionaba con agresiones y homicidios en contra de grupos rivales.

Por otra parte, mencionó que mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial.

¿Cuáles eran sus fuentes de financiamiento?

Entre las principales fuentes de financiamiento de los “Rs” se encontraba el tráfico de droga, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

Aunque también identificaron afectaciones a empresas de servicios, establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas.

“Se estima que las extorsiones relacionadas con la producción de aguacate y limón generaban un alto impacto económico en prejuicio de las actividades productivas y de las familias de Michoacán”, declaró García Harfuch, sobre este grupo criminal.

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