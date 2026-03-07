Frente Amplio Democrático pide acuerdo contra crimen y hegemonía de Morena

GENERANDO AUDIO...

El Frente Amplio Democrático se pronunció contra la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que podría debilitar al árbitro electoral y abrir la puerta a prácticas que afecten la equidad en los comicios.

Integrantes del grupo, entre ellos exconsejeros del INE, juristas y exfuncionarios, también alertaron sobre el riesgo de que el crimen organizado y la intervención ilegal de servidores públicos influyan en los procesos electorales si no se fortalecen las reglas actuales.

Frente Amplio Democrático advierte riesgos en reforma electoral

Durante la presentación de su posicionamiento, el Frente Amplio Democrático expresó su rechazo a cambios que, a su juicio, podrían debilitar las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, señaló que la iniciativa no aborda el tema de la sobrerrepresentación legislativa, que actualmente permite a los partidos tener más curules que el porcentaje de votos obtenido.

“En la reforma no se habla nada ni siquiera del ocho por ciento de la sobre representación, se deja intacto”, afirmó.

Por su parte, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños cuestionó los efectos que podrían tener las modificaciones planteadas rumbo a las elecciones intermedias.

“¿Qué es lo que se quiere en 2027? ¿Volver inoperante a la autoridad electoral ante el volumen de tareas por resolver?”, planteó.

Alertan sobre un posible “Plan B” electoral

El grupo también advirtió sobre un eventual “Plan B” electoral, que implicaría cambios a legislaciones secundarias sin necesidad de una mayoría calificada en el Congreso.

El jurista Rafael Estrada Michel explicó que esa vía permitiría modificar reglas del sistema electoral con mayoría simple.

“Un Plan B que implicaría reformas a legislaciones secundarias para lo cual sí tiene el oficialismo mayoría suficiente, no requiere de mayoría calificada”, señaló.

Además, criticaron propuestas como eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Baños aseguró que quitar este sistema podría facilitar irregularidades durante el traslado de paquetes electorales.

“Quitar el PREP es un mecanismo para incentivar las trampas en el traslado de los paquetes”, advirtió.

Proponen acuerdo para blindar elecciones del crimen

Los integrantes del Frente Amplio Democrático también plantearon impulsar un acuerdo nacional para blindar las elecciones frente a la influencia del crimen organizado.

Baños sostuvo que los partidos que tengan vínculos con organizaciones delictivas deberían perder su registro.

“Debemos blindar las elecciones y a la política en general del uso del dinero asociado a la delincuencia organizada”, indicó.

En el mismo sentido, Rafael Estrada Michel afirmó que el objetivo es evitar la restauración de un régimen de partido hegemónico y frenar prácticas que afecten la libertad del voto.

Finalmente, el exjefe delegacional Demetrio Sodi señaló que la sociedad civil y los partidos de oposición deben trabajar juntos para impulsar cambios.

“Muchas veces uno siente desde la sociedad civil un rechazo a los partidos, pero si no vamos de la mano, no vamos a avanzar”, afirmó.

La discusión sobre la reforma electoral continuará mientras se analizan las propuestas en el ámbito político y legislativo.

