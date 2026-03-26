Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, visita el Senado y morenistas la reciben con gritos

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Senadores de Morena corearon “Morón” ante Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, visitó el Senado de la República invitada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, pero fue recibida con gritos del nombre de sus rival “¡Morón!, ¡Morón!” por parte de algunos legisladores de Morena.

La presidenta municipal tomó asiento para escuchar la sesión, cuando minutos después un grupo de senadores se acercó al escaño del senador Raúl Morón y comenzó a corear su apellido en repetidas ocasiones.

El episodio ocurrió frente a Grecia Quiroz, quien ha señalado públicamente a Morón como rival político de su esposo, Carlos Manzo, asesinado en Michoacán.

Entre los senadores que corearon su apellido se encontraban:

Gerardo Fernández Noroña

Margarita Valdez

Lucía Trasviña

Margarita Valdez

Juan Carlos Loera

Grecia Quiroz minimiza el episodio tras salir del Senado

Tras salir del recinto, Grecia Quiroz habló con medios de comunicación y restó importancia a lo ocurrido durante su visita.

Además, reiteró que no tiene conflictos personales con el senador Morón ni con el diputado Leonel Godoy. Sin embargo, insistió en que la Fiscalía no debe descartar la línea política en el asesinato de Carlos Manzo, su esposo. Explicó que, aunque no señala directamente a nadie, es una línea que debe investigarse.

“Puede ser que haya sido por quererme incomodar, por querer hacerme sentir mal. Pero no vengo a verlo a él ni me interesa nada que tenga que ver con él. Carlos en vida dejó claro que no se atrevería a señalarlos; confirmando, sin embargo, es una línea que yo he pedido a la fiscalía que no debe dejar de largo”. Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan

Quiroz también mencionó que este tipo de actitudes pueden formar parte de la dinámica política.

Grecia Quiroz analiza buscar gubernatura de Michoacán

Durante la misma visita, la presidenta municipal de Uruapan confirmó que actualmente analiza la posibilidad de buscar la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

La alcaldesa explicó que, aunque aún no son tiempos electorales, dentro de su movimiento político se realiza una valoración sobre su futuro y posibles aspiraciones.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento; no son tiempos electorales ni mucho menos. Hay muchos que ya están desesperados queriendo participar, pero hay que dejarle esa decisión a la gente”. Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan

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