Visita de las 7 Casas: iglesias clave que debes recorrer en CDMX, Guadalajara, Morelia y Puebla

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La gente acude a la visita de los 7 templos o 7 casas. Foto: Cuartoscuro

Una de las grandes tradiciones de la Semana Santa es la llamada Visita de las 7 Casas, que nació en Roma y que se extendió por el mundo católico. En Unotv.com te daremos a conocer algunas iglesias clave en México para que continúes con esta tradición. Desde la CDMX hasta ciudades coloniales, opciones no te faltarán.

De acuerdo con el medio de comunicación católico Desde la Fe, la Visita de las 7 Casas se realiza el Jueves Santo; consiste en recorrer siete iglesias, capillas o conventos, y hacer una oración breve frente al “Monumento”, que es un lugar especial donde se muestra la Eucaristía para la adoración de los fieles. Con el tiempo, esta tradición se ha enriquecido con una reflexión sobre los momentos finales de Jesús antes de su muerte.

CDMX: templos con 500 años de historia

Catedral Metropolitana: iniciada en el siglo XVI sobre el Templo Mayor; la más grande de América Latina

Iglesia de San Felipe Neri: fundada en el siglo XVI; destaca por su arte sacro y acústica

Templo de San Francisco: primer gran convento franciscano de la ciudad, del siglo XVI

Templo de Santo Domingo: templo dominico con retablos dorados del siglo XVIII

Templo de Jesús Nazareno: alberga restos de Hernán Cortés y mural de José Clemente Orozco

Templo de San Hipólito: ligado a la Noche Triste de 1521; hoy también dedicado a San Judas Tadeo

Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes: origen en un colegio fundado por Fray Pedro de Gante en el siglo XVI

La tradición se remonta a San Felipe Neri, quien promovió estas visitas en Roma en el siglo XVI.

Guadalajara: historia que resiste el tiempo

Catedral de Guadalajara: iniciada en 1561; sus torres actuales son neogóticas tras sismos del siglo XIX

Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento: ícono neogótico del siglo XX

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: centro de devoción popular

Templo de San Francisco de Asís: fundación franciscana colonial

Parroquia de El Sagrario Metropolitano: anexa a la catedral, del periodo virreinal

Templo de Santa Mónica: uno de los templos coloniales más antiguos

Templo de San Felipe Neri: ejemplo del barroco novohispano

Guadalajara conserva templos que han sobrevivido incendios y terremotos desde la época virreinal.

Morelia: cantera rosa y riqueza interior

Catedral de Morelia: construida entre 1660 y 1744; torres de casi 67 metros

Santuario de Guadalupe: destaca por su interior recubierto de dorado y ornamentación

Templo de San Francisco: de los primeros complejos religiosos de la ciudad

Templo de Santa Rosa de Lima: ligado al Conservatorio de las Rosas

Templo de Las Monjas: antiguo convento colonial

Templo de San Agustín: fundación agustina virreinal

Templo de La Merced: parte del sistema religioso colonial

Morelia es Patrimonio de la Humanidad por su traza y arquitectura homogénea en cantera rosa.

Puebla: la ciudad de las iglesias

Catedral de Puebla: iniciada en el siglo XVI; torres de más de 70 metros

Capilla del Rosario: considerada una joya del barroco novohispano

Templo de Santo Domingo: complejo del siglo XVI

Iglesia de San Francisco: uno de los primeros templos tras la fundación

Parroquia de San José: tradición religiosa local

Templo de Santa Mónica: exconvento colonial

Templo de San Andrés: origen virreinal

Puebla fue diseñada como ciudad clave para la evangelización, lo que explica su alta concentración de templos.

¿Qué simboliza la Visita de las 7 Casas?

La tradición del Jueves Santo representa el recorrido de Jesús antes de la crucifixión. Hoy, además de su significado religioso, se ha convertido en una forma de redescubrir ciudades a través de sus iglesias más emblemáticas.

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