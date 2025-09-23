GENERANDO AUDIO...

El analista político Jesús Silva-Herzog Márquez aseguró en Noticias en Claro, conducido por José Cárdenas, que existen motivos para dudar que la comisión presidencial para la reforma electoral escuche de manera genuina las visiones distintas a las del oficialismo.

Silva-Herzog recordó el precedente de los foros sobre la reforma judicial donde, según dijo, se abrió el micrófono a voces críticas, pero sus opiniones no se incorporaron a la propuesta final, calificando el proceso como una “aplanadora”.

José Cárdenas señaló que la comisión parece ser “una operación política un poco pantomima para la galería”, ya que, según Silva-Herzog, está compuesta mayoritariamente por representantes del oficialismo, mientras que la experiencia y militancia de otros sectores ha sido limitada.

Mayorías actuales no pueden definir reglas sin equidad

El especialista enfatizó que en un sistema democrático, las mayorías actuales no deben tener el control absoluto de las reglas electorales. “Un punto fundamental de cualquier régimen democrático es que las mayorías de hoy no van a ser mayorías por siempre. Debe haber espacio para que las minorías puedan competir en condiciones de equidad”, señaló.

Al respecto de comparaciones con pasadas administraciones, Silva-Herzog destacó que, históricamente, las reformas electorales se lograban por consenso y con participación activa de la oposición. En contraste, advirtió, el proceso actual parece concentrar el poder en el oficialismo y limitar la participación plural.

El analista concluyó asegurando que la percepción de control por parte de la mayoría gobernante podría debilitar la confianza ciudadana en el proceso democrático y la competitividad electoral futura.