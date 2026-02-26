Vuelos internacionales en el AIFA: ¿Cuáles son las rutas y aerolíneas?

GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) contará con siete destinos internacionales a mediados de este 2026, en cuanto se habiliten las dos nuevas rutas hacia Colombia.

Este jueves 26 de febrero, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Turismo anunció dos nuevos destinos turísticos que partirán desde el AIFA hacia Colombia. Se trata de dos rutas, manejadas por Viva Aerobús, que irán hacia las ciudades de Cartagena y Medellín.

La titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que ambos destinos estarán disponibles en el AIFA entre mayo y junio de este 2026. Con ello, sumarán siete vuelos internacionales desde el AIFA, realizados por cuatro aerolíneas.

¿Cuántos vuelos internacionales hay en el AIFA?

Arajet

Punta Cana – República Dominicana

Santo Domingo – República Dominicana

Conviasa

Caracas – Venezuela

Viva Aerobus

Bogotá – Colombia

La Habana – Cuba

Volaris

Bogotá – Colombia

Por otra parte, cinco aerolíneas ofrecen vuelos nacionales desde este aeropuerto. Puedes consultar los destinos en el siguiente enlace.

¿Por qué hay más vuelos a Colombia?

Cuando queden habilitadas las rutas a Cartagena y Medellín, Colombia quedará como el país con más rutas desde el aeropuerto de Santa Lucía.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que Colombia “está muy conectado con México”, pues es el cuarto mercado emisor de turismo. Destacó que ambos países tienen intereses en común, como la gastronomía y la música.

De igual forma, Josefina Rodríguez resaltó que las dos nuevas rutas del AIFA a Colombia forman parte de las estrategias turísticas de México.

