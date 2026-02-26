Senadores debaten iniciativa de la Reforma Electoral y advierten impactos en representación y PREP

GENERANDO AUDIO...

Senadores analizaron la reforma electoral que plantea cambios al Senado, las diputaciones plurinominales, el PREP y el financiamiento del sistema electoral. Durante el debate se expusieron posturas sobre posibles impactos en la representación, la organización de comicios y las reglas de acceso al poder.

Cambios en el Senado y representación estatal

Entre los puntos señalados está la reducción de 128 a 96 escaños en el Senado, lo que, según legisladores, afectaría la representación de minorías estatales. El coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve Baños, sostuvo que la propuesta podría modificar el equilibrio de fuerzas políticas.

Ajustes a diputaciones plurinominales

La iniciativa contempla modificar la fórmula de asignación de 200 diputaciones plurinominales. De ese total, 97 se otorgarían a “mejores perdedores”, un esquema que prioriza la votación directa.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, señaló que el mecanismo considera a quienes obtengan el segundo mejor resultado dentro de su partido, sin importar su posición en el distrito, lo que cambiaría la integración del Congreso.

Financiamiento electoral y operación del sistema

Otro punto es la reducción del 25% en el costo de elecciones, con impacto en el Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y organismos públicos locales electorales.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, expresó que los ajustes deben distinguir entre ahorros administrativos y recursos necesarios para la operación electoral.

Conteos electorales y PREP

La reforma plantea iniciar los cómputos al término de la jornada electoral, lo que implicaría eliminar la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sistema que permite conocer tendencias la misma noche de la elección.

La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria consideró que la propuesta debe analizarse de forma integral por su alcance en el sistema electoral.

Tiempos oficiales y exposición de partidos

La iniciativa también propone reducir de 48 a 35 minutos diarios los tiempos oficiales en periodo electoral. Legisladores señalaron que este ajuste podría modificar la visibilidad de partidos de reciente creación o candidatos menos conocidos.

Otros puntos incluidos en la iniciativa

El proyecto contempla otros aspectos en discusión legislativa:

Regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales

Prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos a partir de 2030

Estos temas se integran al análisis general de la reforma electoral que se revisa en el Senado, donde se discuten sus efectos en el sistema de representación, la organización de elecciones y las reglas de competencia política.

