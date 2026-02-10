STPS defiende reforma laboral de 40 horas; devolverá calidad de vida, afirma

GENERANDO AUDIO...

Reforma laboral de 40 horas, en marcha. Foto: Cuartoscuro

La reforma laboral de 40 horas permitirá que, a partir de 2030, los trabajadores en México tengan una semana laboral de cinco días, confirmó el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, durante su comparecencia ante comisiones del Senado de la República.

Semana laboral de 40 horas será realidad en 2030

Al reunirse con legisladores de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Primera, el titular de la STPS explicó que la reforma no modifica la jornada diaria, sino que ajusta el total semanal a 40 horas.

“No se está modificando lo relativo a cuántas horas son al día, estamos hablando de una jornada ordinaria diaria de 8 horas y también una semana de 40 horas, entonces eso nos da con muchísima claridad esa realidad de que sean también cinco días de trabajo”, Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo

Bolaños López también defendió el cambio de 9 a 12 horas de tiempo extra, pues señaló que permitirá a los trabajadores obtener ingresos adicionales de manera anticipada.

“Va a permitir primero que lleguen antes, 8 horas antes a ese tiempo extraordinario y por la otra también que esté acotado a que no tengan esas jornadas extendidas como a la fecha se tienen”, Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo

Bolaños López afirmó que la reforma laboral de 40 horas tiene como eje central la calidad de vida. Destacó que reducir la carga semanal permitirá un mejor equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, además de beneficios en salud y productividad.

“Estamos devolviendo tiempo a las personas trabajadoras para que puedan tener un mayor equilibrio tanto en la vida personal, la vida familiar y la vida laboral, esto también ha sido constatado en otros países en donde sabemos que esta reducción ha sido efectiva”, Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.