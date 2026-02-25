Diputados avalan jornada laboral de 40 horas y mantienen 6 días de trabajo por 1 de descanso

GENERANDO AUDIO...

Diputados aprobaron la Reforma Laboral de 40 horas. FOTO: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una Reforma Laboral para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. La votación fue por unanimidad, con 469 votos, en una sesión larga en San Lázaro.

El punto más discutido fue el de los días de descanso. Aunque el cambio baja horas de trabajo, se mantiene el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso. Además, la reforma plantea que la implementación de la jornada de 40 horas sea gradual hasta 2030.

El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, explicó que se busca establecer a nivel constitucional la jornada laboral de 40 horas semanales y que “por cada seis días de trabajo se tendrá al menos un día de descanso con salario íntegro”.

Fueron más de 12 horas de discusión, 300 reservas y 100 oradores, en la votación en lo particular:

En el debate, la diputada de MC, Irais Virginia Reyes de la Torre, señaló que Morena, junto con sus aliados PT y Verde, “tienen los votos” para garantizar dos días de descanso “hoy mismo” y no “hasta el 2030”. En la misma línea, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, pidió cambiar la implementación escalonada por un modelo “a un solo acto”, con 40 horas y dos días de descanso obligatorios.

La reforma incluye otros cambios: amplía las horas extra de 9 a 12 por semana; prohíbe las horas extras para menores de edad; y aclara que la reducción de horas de trabajo no significa menos sueldo.

Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, la oposición planteó incentivos fiscales y eliminar el impuesto al aguinaldo. El coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso agregar un párrafo para que el aguinaldo sea reconocido en la Constitución y planteó “quitarle el impuesto”.

La diputada de MC, Laura Irais Ballesteros, también pidió que el Congreso “ponga el ejemplo” y propuso que Diputados y Senadores cumplan una jornada mínima de 48 horas semanales, con asistencia verificable, y tengan derecho a un solo día de descanso.

Ya en los primeros minutos de este miércoles, no prosperó ninguna propuesta de la oposición. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen aprobado en San Lázaro pasó a los 32 estados para su discusión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.