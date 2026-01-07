Relación Venezuela–EE. UU.: implicaciones estratégicas para la política exterior de México

GENERANDO AUDIO...

México prioriza la geopolítica en Venezuela y EE.UU. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

La situación en Venezuela, la tensión en el entorno internacional y la relación con Estados Unidos figuran como ejes de la agenda diplomática del Gobierno de México para el cuerpo diplomático en 2026, informaron embajadores y cónsules tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante el encuentro, representantes diplomáticos expresaron optimismo respecto al trabajo que enfrentarán este año, aunque reconocieron que el diálogo con Estados Unidos, principal socio comercial del país, será intenso y demandará esfuerzos constantes.

Prioridad geopolítica: situación en Venezuela

Embajadores destacaron que uno de los temas centrales de la agenda diplomática para este año es la situación en Venezuela tras la reciente operación de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, hecho que ha generado repercusiones en la política internacional y en la seguridad regional.

Respecto a este asunto, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, señaló que la presidenta solicitó fortalecer la labor con la comunidad mexicana en el exterior, promover la cooperación económica y mantener el diálogo intenso con el Gobierno de Estados Unidos.

“Nos está pidiendo trabajar por nuestra comunidad en el exterior, hacer un esfuerzo de promoción económica, seguir trabajando en ese diálogo intenso que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos” explicó Moctezuma tras la reunión.

Postura de México sobre Venezuela y derecho internacional

Por su parte, el embajador Omar Fayad destacó que la atención del cuerpo diplomático se ha centrado en los asuntos internacionales, con énfasis en lo ocurrido en Venezuela.

Fayad explicó que la postura de México frente a ese país ha sido clara, con base en el respeto a la ley, el cumplimiento de la Constitución y el derecho internacional, y no en confrontaciones:

“La atención se ha centrado en los asuntos internacionales, especialmente lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela, donde la postura ha sido muy clara (…) no es una postura de confrontarse, de juzgar o criticar, sino de apegarse a las disposiciones del Derecho Internacional” afirmó Fayad.

El posicionamiento coincide con declaraciones oficiales más amplias del gobierno mexicano, que han calificado como intervención militar la operación estadounidense en Venezuela y han insistido en la importancia de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Geopolítica regional y diálogo con Estados Unidos

Además de la situación en Venezuela, los diplomáticos mexicanos subrayaron que la agenda internacional en 2026 contempla la gestión de una relación bilateral compleja con Estados Unidos, que abarca temas como comercio, seguridad y cooperación regional.

Embajadores y cónsules coincidieron en que el fortalecimiento de la presencia diplomática en Estados Unidos y la promoción de los intereses de México en el exterior será una prioridad durante los próximos meses, especialmente ante un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la postura de potencias mundiales hacia América Latina.

La reunión en Palacio Nacional fue evaluada por los representantes diplomáticos como un impulso para coordinar la labor internacional de México en un año que se prevé con retos políticos y económicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.