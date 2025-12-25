GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con un documento que circula en redes sociales y con la información difundida en las últimas horas, una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, alias “Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; sin embargo, no abandonará la cárcel, ya que enfrenta otras condenas vigentes.

Según el documento, la resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes para acreditar ese delito en particular.

Documento difundido revela resolución judicial

El texto que circula señala cuatro puntos principales de la sentencia:

Sentencia absolutoria por el delito de secuestro

por el delito de Sentencia condenatoria por delincuencia organizada

por Pena de 8 años de prisión y 500 días multa

y Orden de libertad inmediata, únicamente respecto a esa causa penal

La multa asciende a 13 mil 225 pesos, con la posibilidad de sustituirse por jornadas de trabajo comunitario en caso de no ser cubierta.

Por qué el “Mochaorejas” no quedará en libertad

Aunque el documento indica que la pena de prisión ya fue compurgada, también aclara que la libertad aplica solo para esos delitos y ese proceso específico. Daniel Arizmendi podría seguir recluido si enfrenta otros procesos penales o está a disposición de otra autoridad, como ocurre actualmente.

La jueza, según la información difundida, no pasó por alto el testimonio de un padre de familia que identificó a Arizmendi como la persona que negociaba la liberación de su hijo, a quien le fue mutilada una oreja. No obstante, se precisó que la identificación se basó en entrevistas televisivas transmitidas en 1998, lo que no fue considerado prueba suficiente.

Contexto del caso

Daniel Arizmendi fue detenido en 1998 y es uno de los secuestradores más conocidos en México, vinculado a múltiples plagios que marcaron un antes y un después en la estrategia de combate al secuestro.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la Fiscalía impugnará la resolución, mientras Arizmendi permanece en prisión por otras causas.

