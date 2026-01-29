SRE desmiente actividades políticas en consulados de México en EU

GENERANDO AUDIO...

En medio de versiones difundidas en algunos medios, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) salió a aclarar que los consulados de México en Estados Unidos no realizan ni promueven actividades políticas. La dependencia calificó estas notas como falsas y sin sustento, y aseguró que la labor consular se apega estrictamente a la ley.

A través del Comunicado, la SRE recordó que el trabajo de la red consular mexicana en Estados Unidos se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y por la Convención Consular firmada entre ambos países en 1943, siempre bajo los principios de respeto, reciprocidad y no intervención.

SRE defiende labor de consulados de México en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que las actividades de los consulados mexicanos se realizan en coordinación con autoridades locales, estatales y federales de Estados Unidos, respetando su legislación interna. Por ello, rechazó cualquier señalamiento que sugiera injerencia política o participación en procesos internos del país vecino.

La SRE explicó que los consulados existen para atender a la comunidad mexicana en el exterior, con el consentimiento del gobierno estadounidense. Entre sus funciones están la expedición de documentos oficiales, visitas de apoyo a mexicanos detenidos, repatriación de restos y acciones de protección consular. Además, impulsan la promoción de relaciones económicas, culturales y de intercambio entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, este trabajo no responde a intereses políticos ni a coyunturas electorales, sino a una política de Estado que trasciende administraciones. Aunque se han reforzado las tareas de asistencia y protección, la SRE subrayó que es “absolutamente falso” que se busque influir o alentar la participación política dentro de Estados Unidos.

Como dato relevante, la SRE informó que tan solo en 2025, los consulados de México en Estados Unidos emitieron 1,295,181 pasaportes mexicanos, documentos que en muchos casos son necesarios para identificarse y cumplir obligaciones fiscales, lo que representa una contribución económica de la comunidad mexicana al país anfitrión.

Finalmente, la dependencia recordó que, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, la política exterior de México se basa en la no intervención y el respeto a la soberanía. Por ello, los consulados no participan directa ni indirectamente en protestas, manifestaciones o movilizaciones políticas, y la SRE reiteró su rechazo a cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo consular.

