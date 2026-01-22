Descubren la pintura rupestre más antigua de la humanidad, data de 67 mil 800 años

GENERANDO AUDIO...

Arte rupestre, pintura de mano antigua. Foto: Adhi Agus Oktaviana

El arte rupestre más antiguo conocido hasta ahora, con una antigüedad de al menos 67 mil 800 años, fue descubierto en Indonesia por Adhi Agus Oktaviana, arqueólogo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN) en una isla al sureste de Sulawesi.

Las imágenes forman parte de una investigación realizada en 2015 y corresponden a dibujos de manos prehistóricas, cuyos resultados fueron publicados el 21 de enero en la revista científica Nature.

¿Dónde fue hallado el arte rupestre más antiguo?

El descubrimiento se realizó en la isla tropical de Muna, en Indonesia. Las pinturas fueron localizadas dentro de una la cueva Liang Metanduno, decorada con arte prehistórico, donde se identificaron varias representaciones rupestres.

Entre los hallazgos destacan pinturas de manos ubicadas cerca de un dibujo de un pollo. Una de las manos presenta un dedo puntiagudo, con una forma similar a una garra, característica que llamó la atención de los investigadores.

Foto: Adhi Agus Oktaviana

Una mano, la pintura más antigua conocida

La datación de las pinturas fue posible gracias a una nueva técnica utilizada en colaboración con Maxime Aubert, arqueólogo, geoquímico y explorador de National Geographic, procedente de la Universidad Griffith de Australia.

Los análisis en el estudio determinó que la mano con forma de garra tiene una antigüedad mínima de 67 mil 800 años, lo que la convierte en la pintura rupestre más antigua atribuida a la humanidad.

De acuerdo con Adhi Agus Oktaviana, este hallazgo indica que los humanos que habitaron en la zona durante el Pleistoceno ya poseían una “cognición sofisticada”, capaz de producir expresiones simbólicas complejas.

Comparación con otros hallazgos de arte rupestre

Según National Geographic, el arte de la isla de Muna fue fechado con 16 mil 600 años más antiguo que las pinturas encontradas en las cuevas de Maros-Pangkep, en Sulawesi. Además, estas representaciones serían hasta mil 100 años más antiguas que las pinturas de manos localizadas en España.

El estudio también señala que otras pinturas de manos en cuevas cercanas han sido datadas con antigüedades que oscilan entre 44 mil y 20 mil años.

Importancia del hallazgo para la historia humana

La investigación va más allá del descubrimiento puntual, ya que plantea que los antiguos habitantes de Indonesia produjeron arte rupestre durante varios miles de años, incluso hasta la última glaciación.

De acuerdo con el estudio, estos hallazgos podrían aportar pistas clave para comprender a las poblaciones que cruzaron puentes terrestres y se desplazaron entre islas, proceso que habría llevado a algunos grupos humanos a convertirse en los primeros habitantes de Australia.

El descubrimiento refuerza el papel del sudeste asiático en la historia temprana del arte y la evolución humana.

