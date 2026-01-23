De la sala al camión de basura: sacó el sillón a lavar y desapareció

GENERANDO AUDIO...

El sillón apenas había sido lavado por su propietaria. Foto: Getty

Una escena cotidiana terminó en un desenlace inesperado. Una mujer sacó su sillón a la calle para lavarlo y, horas después, el mueble ya no estaba: trabajadores de limpia lo confundieron con basura y se lo llevaron.

El momento quedó registrado en video y, por lo insólito de la situación, rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con bromas, ironía y experiencias similares.

Un sillón recién lavado que nunca volvió a casa

El video muestra a una mujer limpiando cuidadosamente un sillón colocado sobre la banqueta. De acuerdo con lo que se aprecia, estaba retirando una mancha —presuntamente orina de gato— con agua y jabón, como parte de una limpieza profunda.

Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que la historia dio un giro inesperado.

Tras un corte en el video y lo que aparentan ser varias horas después, la grabación retoma la escena: un camión recolector de basura se detiene en el lugar y dos trabajadores toman el sillón sin dudarlo.

En segundos, el mueble es arrojado al camión y triturado, bajo la lógica de que se trataba de un mueble abandonado en la vía pública.

¿Dónde ocurrió el incidente?

Aunque no hay una confirmación oficial, el video fue compartido originalmente por una cuenta brasileña en X, y posteriormente replicado por múltiples perfiles, por lo que se presume que el hecho ocurrió en Brasil.

La falta de contexto exacto no impidió que la historia conectara con usuarios de distintos países.

¿Por qué se volvió viral?

El contraste entre el esfuerzo por limpiar el sillón y la rapidez con la que desapareció fue suficiente para detonar la conversación en redes.

Entre los comentarios destacaron tanto el humor como la sorpresa. Otros usuarios bromearon con frases como “mis ahorros”, “todo para nada” o “el servicio se lo llevó”, convirtiendo el video en una anécdota colectiva sobre la vida urbana.

Cuando limpiar sale caro

Más allá del tono humorístico, el episodio dejó una lección clara: sacar muebles a la calle, aunque sea de forma temporal, puede tener consecuencias inesperadas.

El sillón pasó, en cuestión de horas, de la sala al camión de basura, y con ello se ganó un lugar en la lista de videos virales que recuerdan que, a veces, la realidad supera cualquier guion.

