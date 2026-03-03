¿Claudia Sheinbaum busca romper con el Verde y el PT?

| 13:30 | Redacción Uno TV | Uno TV

Martha Anaya opina sobre la reforma electoral. En su análisis plantea la versión que ha generado debate dentro de Morena: que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a enviar su iniciativa para deshacerse del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aunque estén en contra.

De acuerdo con Anaya, esa hipótesis es sostenida por “algunos de los grupos fuertes de Morena y algunos otros”, en medio de la polémica reforma electoral.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

