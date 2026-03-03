Tensión aliada e incertidumbre: el camino de la reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

La reforma electoral que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin conocerse a detalle, lo que ha generado incertidumbre sobre sus alcances y posibles cambios al sistema democrático, señaló el analista Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, en Noticias en Claro.

El académico explicó que hasta ahora solo se han presentado ideas generales como abaratar elecciones, modificar mecanismos de representación proporcional y realizar cambios en órganos electorales. Sin embargo, subrayó que todavía no se conocen los mecanismos concretos que propondrá el Poder Ejecutivo.

Entre los puntos que generan preocupación, mencionó la posible modificación de la representación proporcional y cambios en la estructura del Senado. Indicó que, de confirmarse la eliminación de ciertos espacios plurinominales, podría incrementarse el peso legislativo del partido en el poder dentro de la Cámara alta. También señaló que uno de los temas no abordados hasta ahora sería la sobrerrepresentación legislativa derivada de elecciones recientes.

Por último, Silva-Herzog destacó las tensiones que ha provocado la reforma laboral dentro de la coalición, tras los duros mensajes que ha enviado el Partido del Trabajo (PT).

