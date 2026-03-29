Salgado Macedonio acusa nepotismo en Morena; señala impedimento para buscar gubernatura

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Félix Salgado Macedonio, senador de Morena. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El senador morenista Félix Salgado Macedonio reprochó el estatuto del partido contra el nepotismo, ya que le impediría buscar la gubernatura de Guerrero; además, acusó a Luisa Alcalde, presidenta de Morena, de incurrir en esta práctica porque sus familiares ocupan cargos públicos.

¿Qué dijo en su transmisión en vivo?

En una transmisión en Facebook, sin mencionar directamente a la dirigente partidista, el senador abordó el tema luego de que Alcalde, en una entrevista radiofónica, descartó que familiares de gobernadores, como Salgado Macedonio, participen en la encuesta interna de Morena para contender por una gubernatura.

“Yo tengo un impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe, que porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense qué paradoja: de los que me fustigan, ‘es que estamos en contra del nepotismo’, pero tienes a toda tu familia en el poder; hay una contradicción. Hay que ser derechos y leales. ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, porque eso es nepotismo”.

Salgado indicó que los artículos 39 y 35 de la Constitución garantizan el derecho a votar y ser votado, y reconoció una contradicción entre los estatutos de Morena y la Carta Magna.

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