Senado aprueba Plan B sin revocación en 2027; va a San Lázaro

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Fotos: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó la reforma electoral, conocida como Plan B, sin incluir la revocación de mandato para 2027, tras una votación de 87 a favor y 41 en contra, y envió la minuta a la Cámara de Diputados para su trámite parlamentario, en medio de posturas divididas entre Morena, sus aliados y la oposición.

Eliminan revocación de mandato del dictamen

Durante la discusión en lo particular, la bancada del Partido del Trabajo presentó una reserva para eliminar las modificaciones al artículo 35 constitucional, que planteaban realizar la revocación de mandato en 2027 junto con la elección intermedia.

La propuesta fue aprobada, lo que derivó en la supresión de ese apartado del dictamen.

La senadora Lizeth Sánchez argumentó que mezclar ambos procesos podría distorsionar su sentido democrático, por lo que defendió mantener la revocación en los términos actuales de la Constitución.

Pese a esta diferencia, la legisladora reiteró el respaldo del PT a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de reforma.

Morena no logra convencer a sus aliados

Desde Morena, senadores intentaron sin éxito persuadir al PT de mantener la propuesta original.

La senadora Guadalupe Chavira defendió que la reforma representa una definición de rumbo político, mientras que el senador Enrique Inzunza Cázarez llamó a sus aliados a mantener el proyecto de transformación.

Oposición acusa ventaja electoral rumbo a 2027

En contraste, la oposición criticó el dictamen al señalar que busca favorecer al partido en el poder de cara a las elecciones de 2027.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó que el oficialismo pretende controlar las reglas del proceso electoral, mientras que Clemente Castañeda advirtió que la reforma podría generar inequidad en beneficio del partido gobernante.

Cambios clave en la reforma electoral

Además de eliminar la revocación de mandato para 2027, el dictamen incluye otros ajustes:

Limita a 15 el número máximo de regidores en los ayuntamientos

Establece un tope de 0.70% al presupuesto de los congresos estatales

Reduce ingresos y elimina prestaciones de funcionarios electorales

Contempla un recorte gradual del 15% al presupuesto del Senado

Reforma pasa a la Cámara de Diputados

Con su aprobación en el Senado, la reforma electoral fue turnada a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo en medio de un ambiente político marcado por divisiones entre aliados y fuertes críticas de la oposición.

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