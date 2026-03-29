Retiran más de 700 toneladas de crudo y reportan playas limpias en el Golfo

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Autoridades han informado sobre la limpieza en playas. Foto: Cuartoscuro

Más de 700 toneladas de hidrocarburo han sido retiradas del Golfo de México, donde autoridades federales aseguraron que las playas afectadas ya se encuentran limpias, tras un operativo coordinado que se mantiene activo en distintas zonas costeras, principalmente en Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, integrado por dependencias como Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el derrame se mantiene bajo control gracias a las acciones de contención, limpieza y saneamiento desplegadas en el litoral.

Despliegue masivo para contener el crudo

Para atender la emergencia, se activó el Plan Nacional de Contingencias, lo que permitió movilizar a más de 3 mil elementos, además de 46 embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves y tecnología especializada como drones aéreos y submarinos.

Estas acciones han permitido intervenir 39 playas, que en conjunto representan más de 480 kilómetros de costa, además de ecosistemas sensibles como manglares y esteros, donde continúan los trabajos de limpieza, informaron autoridades mediante un comunicado.

Más de 700 toneladas retiradas

Las autoridades detallaron que, como resultado de las jornadas intensivas, se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en zonas costeras, así como otras 40 toneladas en altamar, con el objetivo de evitar que el hidrocarburo llegue a las playas.

Investigación sigue en curso

En paralelo, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación para atender el problema desde su origen.

Dependencias como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continúan con labores de supervisión para determinar responsabilidades.

Vigilancia permanente en el litoral

Aunque el derrame ha sido contenido, las autoridades mantienen vigilancia constante ante posibles recales intermitentes, al tiempo que reiteraron su compromiso de continuar con las acciones hasta lograr la total mitigación del impacto ambiental.

El operativo, destacaron, ha permitido avanzar en la recuperación del entorno costero y en la protección de las comunidades que dependen de estas zonas.

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