Sanciones contra la negligencia, y cambio climático, marcarán temporada de incendios forestales 2026

GENERANDO AUDIO...

Este lunes se celebró la Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, en la que las autoridades federales advirtieron que se busca castigar la negligencia humana, responsable del 95% de los incendios forestales en el país.

Ante la perspectiva de un déficit de lluvias para los meses de marzo y abril, la estrategia nacional se centrará en la regulación estricta del uso del fuego en zonas rurales.

“Para hacer las quemas agrícolas necesitas una autorización, es gratis, pero una autorización, y nuestros titulares estatales y municipales de Protección Civil, deben autorizarlo o no, y si no hay una autorización, que haya una sanción, porque sí tenemos que proteger nuestros bosques”

Laura Velázquez / coordinadora Nacional de Protección Civil

La estadística oficial revela que el calentamiento global está modificando el comportamiento del fuego, y aunque en 2025 hubo menos siniestros que en 2024, la intensidad y el daño a las hectáreas fue mayor debido a condiciones climáticas extremas.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan más de 300 incendios forestales en territorio mexicano.

“Lo que pasa es que veníamos arrastrando una sequía de cuatro o cinco años. 2025 fue afortunadamente un logro, porque se logró, a pesar de la sequía acumulada, tener menos incendios en relación al 24, pero fue por la prevención, actuamos con mayor rapidez”

Laura Velázquez / coordinadora Nacional de Protección Civil

La meta para este año es reducir el tiempo de respuesta, que en 2025 cerró con 7 mil 016 incendios totales, destacando que el 50% de estos fueron liquidados en su primer día de combate, mitigando así el impacto ambiental en las zonas de mayor riesgo del país.

“La mejor forma de proteger a la población y a nuestro patrimonio natural es preparándonos con anticipación, con profesionalismo y con una sola visión: la de salvaguardar la vida”

Marina del Pilar Ávila / gobernadora de B. C.

Con este nuevo protocolo de sanciones y permisos, el Gobierno federal busca frenar el impacto ambiental en un año donde el fenómeno climático volverá a ser el principal combustible para los incendios en el norte y centro del país.

Durante el evento, se realizó también un reconocimiento a los combatientes de incendios de diferentes estados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.