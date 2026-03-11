Sargazo rompe récord en febrero y amenaza al Caribe mexicano en 2026

GENERANDO AUDIO...

Sargazo en Quintana Roo. Foto: Fátima Vázquez

El 0.4% de la superficie del océano estuvo cubierta por sargazo en febrero de 2026, una cifra que refleja niveles récord de esta alga en varias regiones del Atlántico y el Caribe, según un análisis comparado con registros históricos de 2011 a 2025.

Este reporte, emitido en un comunicado por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida y la NASA, indica que la cantidad de sargazo continuó aumentando en el Caribe occidental, el Atlántico occidental y el Atlántico oriental, mientras que en el Golfo de México y el Caribe oriental se mantuvo estable.

El mapa de distribución muestra tres grandes concentraciones de sargazo ubicadas en el Atlántico oriental, el Atlántico occidental y el Caribe occidental. Debido a ello, es probable que continúen los arribos de esta alga a playas de Belice, Honduras y el Caribe mexicano, así como en algunas islas de las Antillas Menores.

Foto: Laboratorio de Oceanografía Óptica

Las proyecciones para los próximos meses indican que la cantidad de sargazo seguirá creciendo, especialmente en el Caribe occidental, donde se prevé que continúen los eventos de recale en las costas.

De mantenerse esta tendencia, 2026 podría convertirse en otro año fuerte de sargazo, ya que los niveles actuales ya superan el 75% de los valores históricos registrados en la última década.

