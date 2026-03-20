SCJN y Conapred firman convenio por justicia sin discriminación

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Titulares de Conapred y SCJN. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), celebraron un convenio de colaboración que fortalecerá el acceso efectivo a la justicia, a través de acciones conjuntas que promuevan la igualdad y la no discriminación.

El acuerdo fue firmado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, y tiene el objetivo de fortalecer la cooperación técnica e institucional; desarrollar y compartir herramientas que apoyen a las personas juzgadoras en la incorporación del derecho a la igualdad; así como garantizar la aplicación de la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional.

SCJN destaca combate a discriminación en México

Durante su mensaje, el ministro presidente afirmó que la SCJN trabaja por “un país que no discrimine, que no sea racista, clasista y donde se tenga la plena confianza de caminar, de interactuar, de expresar nuestras opiniones o de ser como somos sin sufrir discriminación”.

Tras calificar como histórico que dos personas indígenas firmaran el acuerdo a nombre de sus instituciones, el ministro presidente sostuvo que en materia de derechos humanos “no es suficiente hacer teoría, hacer dogma, sino que tenemos que apuntar hacia el método y buscar cómo aterrizar eso que hemos venido construyendo a lo largo de muchos años”.

Conapred resalta impacto del acuerdo

Por su parte, la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, recalcó que se trata de un acuerdo que no es sólo un acto administrativo, sino un paso más hacia un país que reconoce, respeta y garantiza la dignidad de todas las personas.

La suscripción del convenio marco de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación representa un paso fundamental para fortalecer el acceso a una justicia incluyente, con enfoque de derechos humanos y respeto a la interculturalidad.

A través de este instrumento se busca generar acciones de vinculación en materia de prevención, fortalecimiento institucional y acompañamiento especializado, a fin de asegurar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o contexto, accedan a los órganos jurisdiccionales de manera oportuna, accesible y libre de discriminación.

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