Revisión de T-MEC no es un problema comercial es un tema político: Juan Carlos Anaya

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La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no representa un riesgo comercial para el sector agroalimentario, sino que es un tema político, afirmó el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya.

“La revisión del tratado no es un problema comercial es un tema político, ¿por qué?, porque somos vecinos, somos complementarios, nos necesitamos, los tres países producimos el 11% de los productos agropecuarios y otro dato muy importante, de Norteamérica es el mercado que tiene mayor seguridad alimentaria”, Juan Carlos Anaya, director Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA

Destacó que a los tres países les conviene potenciar el acuerdo comercial.

“Pero en el tema del Tratado de Libre de Comercio, yo lo que veo es una tranquilidad porque es un ganar – ganar para todos los países por lo que veo que en contra de los que muchos piensan que va a ser renegociación para mí va a ser una revisión”, Juan Carlos Anaya, director Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA

Guerra en Medio Oriente no impacta al agro mexicano

El director del GCMA indicó que, hasta ahora, el conflicto en Medio Oriente no ha generado afectaciones directas en el sector agroalimentario mexicano.

Sin embargo, advirtió que sí existen presiones internas, como el impacto del gusano barrenador.

“En el norte del país principalmente los estados exportadores no hay gusano barrenador y los que están viviendo esa crisis son también los consumidores americanos en virtud de los aumentos de los precios que aquí en México también nos está repercutiendo, pero para concluir creo que nos vamos a llevar dos años en este tema”, Juan Carlos Anaya, director Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

Granos y agroindustria, los sectores más afectados en 2026

Por su parte, Fernando Cruz, director de estudios del GCMA, señaló que en 2026 habrá presiones en algunos productos.

“Vemos dos subsectores que se encuentran golpeados otra vez en 2026 encontrarán golpeados que es el de granos y oleaginosas y, por otro lado, el sector agroindustrial que está conformado por la caña de azúcar, por el agave, por el cacao y el café, entonces veremos por ahí que justamente lo que genera de valor los dos primeros lo consume de valor los otros dos”, Fernando Cruz, director de Estudios y Proyectos de GCMA

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