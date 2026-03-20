Viernes de caos vial en CDMX y Edomex; checa afectaciones

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Caos vial en CDMX y Edomex este viernes 20 de marzo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este viernes 20 de marzo se registra caos vial en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido a bloqueos, movilizaciones y cierres programados en vialidades importantes del Valle de México. Además, en la México-Puebla habrá obras, así que toma tus precauciones.

Uno de los puntos con mayores afectaciones es la carretera Texcoco-Lechería, donde un bloqueo provoca largas filas de vehículos desde la mañana y circulación detenida en ambos sentidos, de acuerdo con reportes de automovilistas.

La vialidad es utilizada diariamente por miles de conductores que se trasladan hacia la zona oriente del Valle de México y hacia municipios cercanos a la capital, por lo que el cierre genera retrasos importantes.

CNTE mantiene bloqueos en Reforma y alista marcha del Ángel al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también mantiene afectaciones viales en la capital como parte del último día del paro nacional de 72 horas.

Desde la mañana, integrantes del magisterio realizan acciones en oficinas de Afores, lo que ha provocado bloqueos en la lateral de Paseo de la Reforma.

Además, a las 14:00 horas se prevé una marcha que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la CDMX, lo que podría generar afectaciones en el centro de la ciudad durante la tarde.

Cierres viales hoy viernes 20 de marzo en CDMX y Edomex

Entre los cierres viales más importantes que se registran este viernes se encuentran:

Bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería en ambos sentidos

Bloqueos en la lateral de Paseo de la Reforma por la CNTE

Marcha de la CNTE del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México

Cierre nocturno en la autopista México-Puebla por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha

También hay cierres en la México-Puebla; ¿a qué hora son?

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el cierre será temporal en los carriles centrales del kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, en ambos sentidos.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos comenzarán a las 22:00 horas de este viernes 20 de marzo y concluirán a las 05:31 horas del sábado 21 de marzo, debido a la colocación de una estructura metálica como parte del proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar previsiones y considerar tiempos adicionales de traslado.

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