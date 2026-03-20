Se acaba el descuento del refrendo 2026: consulta la fecha límite en CDMX y estados

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En marzo vence el plazo para pagar el control vehicular. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El plazo para pagar el refrendo vehicular casi vence en algunos estados de la República Mexicana, por ello, a continuación, te contamos hasta cuándo puedes hacer el trámite.

Ciudad de México

En el caso de la CDMX, para poder acceder al descuento debes de pagar el refrendo vehicular a más tardar el 31 de marzo y obtener el 100% de subsidio en tu tenencia, indicó la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

Baja California

El pago del refrendo vehicular este año se puede realizar de manera digital, por ello, tendrás hasta el 31 de marzo para poder realizarlo, lo anterior es para autos de 2017 a la fecha.

Chiapas

Si realizas tu pago antes de que termine marzo, puedes tener un 5% de descuento, pero tienes que estar al corriente de tus pagos para acceder a la promoción.

Estado de México

En el Edomex, el pago del refrendo es hasta el día 6 de abril, por lo que todavía tienes tiempo y se puede realizar el pago en línea.

Guerrero

Antes de finalizar marzo, en Guerrero puedes acceder al 5% de descuento en el pago de la tenencia 2026.

Morelos

En Morelos, tienes hasta el mes de mayo para poder pagar el refrendo. El Gobierno de Morelos indicó: “Entre ellos destaca un estímulo del 50% en el pago del refrendo anual para vehículos modelo 2020 y anteriores, así como la condonación del 100% en multas, actualizaciones y recargos”.

Jalisco

En la entidad puedes pagar el refrendo vehicular hasta el 31 de marzo. El costo es de mil pesos para autos y 600 para moto. Recuerda que debes de seguir el calendario de placa.

Nuevo León

Recuerda que para evitar ser multado debes de pagar el refrendo vehicular. Tienes hasta este mes de marzo para realizar el pago.

Puebla

En el estado, también el plazo para pagar el control vehicular es hasta el 31 de marzo. Al realizar el trámite tendrás 100% de descuento en la tenencia.

Querétaro

Si realizas el pago del refrendo vehicular antes de que finalice marzo, podrás tener el beneficio de tenencia cero, seguro vehicular gratis y descuentos en multas por verificación, indicó el Gobierno estatal.

Tamaulipas

Al igual que en casi todas las entidades, tienes hasta el 31 de marzo para pagar el refrendo vehicular con un 30% de descuento. “Si tienes tu licencia de conducir vigente y sólo adeudas el 2026, ¡el 30% de descuento es tuyo! No dejes pasar esta oportunidad para ponerte al corriente y ahorrar”.

Veracruz

En el estado todavía se pueden aprovechar los descuentos del pago del control vehicular, en marzo puedes acceder al descuento del 7%. En tenencia, subsidio del 100% al realizar el pago del control vehicular entre enero y abril.

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