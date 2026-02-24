Aeropuertos de Guadalajara y Vallarta operan con normalidad; aerolíneas ajustan vuelos

GENERANDO AUDIO...

Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con normalidad este 23 de febrero, luego de la jornada de violencia registrada el domingo 22 tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), responsable de ambas terminales, informó que los aeropuertos permanecen abiertos y funcionando sin que su seguridad esté comprometida, pese a los bloqueos y hechos delictivos registrados el fin de semana.

Operación restablecida, pero con ajustes en itinerarios

Aunque las terminales aéreas operan con normalidad, algunas aerolíneas realizaron cancelaciones, reprogramaciones y ajustes de vuelos derivados de las afectaciones del domingo.

GAP recomendó a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus específico de su vuelo, ya que las decisiones operativas corresponden a cada compañía.

Aerolíneas reactivan vuelos y mantienen políticas de flexibilidad

Las principales aerolíneas que operan en la región emitieron actualizaciones sobre sus servicios:

Aeroméxico informó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivan de manera paulatina. Indicó que mantiene activa su política de protección para pasajeros que requieran cambios de itinerario.

Volaris informó que las operaciones desde y hacia Puerto Vallarta (PVR) y Guadalajara (GDL) están regresando a operar con regularidad. Invitó a los pasajeros a consultar la sección “Mis Viajes” en su sitio web o app para verificar horarios en tiempo real y reiteró que quienes deseen cambiar su fecha pueden hacerlo sin costo. En caso de cancelación, la aerolínea enviará un correo con opciones de reembolso, voucher o nueva fecha. También habilitó atención vía WhatsApp para brindar apoyo a los usuarios.

Viva Aerobus señaló que las operaciones regresaron a la normalidad y que mantiene habilitadas sus políticas de Flex-Si-Bilidad para cambios o cancelaciones.

Mexicana de Aviación informó desde el día anterior que sus vuelos a ambas ciudades operan con normalidad, aunque recomendó prever tiempos de traslado y verificar el estatus antes de acudir al aeropuerto.

Llaman a verificar estatus y prever traslados

Las autoridades aeroportuarias y aerolíneas coincidieron en que, si bien la operación está restablecida, los pasajeros deben confirmar el estatus de su vuelo en tiempo real y considerar posibles ajustes logísticos derivados de la jornada previa.

La normalización ocurre tras un fin de semana marcado por bloqueos y operativos de seguridad en distintas zonas, aunque hasta ahora las terminales aéreas reportan funcionamiento regular.

