Avanza en comisiones reforma laboral de 40 horas; oposición exige 2 descansos

Cada vez está más cerca que los trabajadores formales en México pasen de una jornada semanal de 48 a 40 horas, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo en la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa presidencial de reforma laboral.

Durante la sesión, se confirmó que el dictamen podría subir al Pleno este martes para su discusión y votación.

“Por lo menos un día” abre la puerta a dos descansos

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, explicó que la redacción constitucional establece que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar “por lo menos” un día de descanso con goce de salario íntegro.

El funcionario sostuvo que, bajo una jornada regular de ocho horas diarias, la reducción a 40 horas implicaría una semana laboral de cinco días, lo que en la práctica permitiría dos días de descanso obligatorio.

Sin embargo, el punto generó polémica entre las bancadas.

Oposición apoya, pero exige claridad

Aunque todas las fuerzas políticas respaldaron el avance del dictamen, legisladores de oposición reclamaron que la reforma no establezca de forma explícita los dos días de descanso semanales.

La diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, advirtió que el problema no es reducir la jornada, sino hacerlo sin garantizar claramente los dos días de descanso.

Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que las iniciativas presentadas por distintas bancadas planteaban el esquema “5 por 2”: cinco días laborales por dos de descanso.

En la misma línea, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que existe otro dictamen vigente en la Mesa Directiva que contempla explícitamente los dos días de descanso.

Impacto en las mipymes, otra preocupación

El diputado panista Theodoros Kalionchiz de la Fuente advirtió que la reducción de la jornada podría afectar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios —dijo— enfrentan jornadas extensas y márgenes reducidos para contratar personal adicional.

El dictamen plantea que la reducción a 40 horas sea gradual hasta 2030. Además:

Amplía el límite de horas extra de 9 a 12 por semana

Establece que la reducción de jornada no implicará disminución salarial

Prohíbe horas extra para menores de edad

De aprobarse en el Pleno, la reforma representaría uno de los cambios laborales más relevantes en décadas, al modificar el esquema tradicional de seis días de trabajo por uno de descanso que actualmente contempla la ley.

