México se divide entre calor y lluvias para este viernes 20 de marzo

| 04:20 | Ángel Sánchez | Uno TV
SMN prevé calor en algunos estados y lluvia para este viernes. Foto: Cuartoscuro

Durante este viernes 20 de marzo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas; chubascos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche; con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y Guerrero, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. En el noroeste del país, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas.

Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Guerrero; no obstante, la onda de calor finalizará en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.      

¿Dónde lloverá este viernes 20 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Estado de México
  • Veracruz
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Michoacán
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 20 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
  • Viento de 30 a 60 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible caída de granizo
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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