“Se hará justicia”: titular de la SEP manda este mensaje tras asesinato de sus familiares

Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Cuartoscuro.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, expresó su profunda consternación, indignación y tristeza por el asesinato de su tía y su prima en Colima.

Titular de SEP se pronuncia por asesinato de sus familiares

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario federal señaló que su tía, identificada como Eugenia Delgado, y su prima, Sheila, fueron “brutalmente asesinadas” dentro de su domicilio en la capital de Colima la madrugada del sábado, hechos que se investigan bajo el protocolo correspondiente.

Indicó que su tía, a quien llamaban de cariño “Queña”, se dedicaba a la venta de pasteles y alimentos, y recordó recuerdos de su infancia relacionados con ella.

Delgado Carillo extendió sus condolencias a otros familiares y describió su confianza en que las autoridades esclarecerán el caso y se hará justicia. El secretario de Educación agradeció el apoyo a sus seres queridos y añadió que mantiene “seguridad” de que el homicidio será investigado y resuelto conforme a la ley.

Las declaraciones del funcionario se dieron horas después de que las autoridades de seguridad estatal confirmaran el doble homicidio, que es investigado como parte de las pesquisas sobre violencia con armas de fuego en Colima.

Detalles del doble homicidio en Colima

Según reportes de las autoridades estatales, el ataque contra las dos mujeres ocurrió aproximadamente a las 04:30 horas en una vivienda de la colonia Placetas Estadio, en Colima. Las víctimas recibieron impactos de arma de fuego dentro de su domicilio.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Colima activó un operativo tras encontrar un vehículo vinculado con el caso. En el municipio vecino de Villa de Álvarez, elementos de seguridad localizaron el automotor y fueron atacados por presuntos implicados, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres de ellos fueron abatidos y un agente resultó lesionado.

La Fiscalía señaló que en el interior del domicilio donde ocurrieron los hechos se aseguraron armas y otros indicios que coinciden con los utilizados en el ataque contra las dos mujeres, detalló la institución en un boletín.