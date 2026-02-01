GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto dejará la coordinación de Morena en el Senado. Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López Hernández anunció este domingo su separación como coordinador de la bancada de Morena en el Senado y ofreció una conferencia de prensa en la que presentó a Ignacio Mier como nuevo líder del partido en la Cámara Alta.

El senador López Hernández informó que presentó su separación como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, tras una reunión plenaria con legisladores de su partido.

El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa en la que Adán Augusto explicó que la decisión la tomó recientemente, tras analizar su participación política y las nuevas tareas que busca asumir de cara al proceso electoral de 2027.

Ignacio Mier, elegido nuevo coordinador de Morena en el Senado

Durante el mismo anuncio, el legislador presentó al senador Ignacio Mier Velazco como su sucesor al frente de la bancada morenista. Mier fue elegido por unanimidad entre las y los senadores de Morena presentes en la reunión plenaria.

El nombramiento se realizó como parte de un cambio en la coordinación interna que busca fortalecer la estrategia legislativa y política del grupo parlamentario en la Cámara Alta.

López Hernández agradeció a sus colegas la confianza y apoyo durante su gestión al frente de la bancada, que abarcó momentos legislativos clave para el gobierno actual.



Nuevo rol para Adán Augusto rumbo al 2027

El senador detalló que, aunque deja la coordinación de Morena en el Senado, no dejará su curul. Aclaró que permanecerá como senador, pero dedicará su tiempo a trabajo político-electoral en la IV circunscripción, con miras a apoyar la estrategia territorial y organización rumbo a los comicios de 2027.

“Esta es una decisión que tomé en las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político-electoral rumbo al 2027”, explicó López Hernández este domingo.

Señaló que su objetivo será estar en territorio, fortalecer el trabajo político y acompañar a candidaturas y estructuras de base de Morena, con el fin de construir una estrategia sólida de cara al próximo ciclo electoral federal y local.