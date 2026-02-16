“Seguimos trabajando con normalidad”: Marx Arriaga, tras ser cesado de la SEP hace tres días

GENERANDO AUDIO...

El ex director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, aseguró que sigue “trabajando con normalidad” en la oficina del edificio de la dependencia en Avenida Universidad 1200, a tres días de haber sido cesado de su cargo.

“Seguimos dentro de la oficina, laborando con normalidad”, respondió vía WhatsApp a una solicitud de entrevista de UnoTV.

El exfuncionario federal advirtió que este lunes 16 de febrero no dará más declaraciones, luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que fue cesado del cargo.

“Seguimos laborando con normalidad. No tenemos programado dar alguna declaración por el momento”, agregó.

Marx Arriaga prometió que será hasta mañana cuando emita alguna declaración.

¿Qué pasó con Max Arriaga?

La salida de Marx Arriaga de la SEP no se trató de un despido, cese o desalojo, aseguró la institución, que agregó que esta se acordó con él, mientras que la plaza ahora se encuentra libre para ser designada.

Asimismo, acotó que la decisión se tomó luego de que Arriaga, a cargo de dicha dirección, se negó a realizar cambios en los libros de texto, solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica.

Según explicó a medios Mario Delgado, titular de la SEP, a Arriaga se le ofrecieron otras opciones para continuar en el servicio público, tanto dentro de una dependencia o como representante diplomático de México en algún país de Latinoamérica, mismas que rechazó.

Marx Arriaga es doctor en Filología Hispánica y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con información oficial, desde 2022, encabezó el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Como parte de sus aportes, Marx Arriaga colaboró con la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos en el marco del Humanismo Mexicano, bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asegurado que los “libros de texto no van a cambiar” en primaria y secundaria y subrayó que únicamente modificarán algunos para incorporar información de mujeres en la historia.

