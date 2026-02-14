Libros de texto no van a cambiar”, asegura Claudia Sheinbaum tras polémica con Marx Arriaga

GENERANDO AUDIO...

Los textos forman parte de la Nueva Escuela Mexicana. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los “libros de texto no van a cambiar” en primaria y secundaria, tras los señalamientos de Marx Arriaga por su destitución como director General de Materiales Educativos.

Este sábado 14 de febrero, la mandataria acudió a San Pablo del Monte, en Tlaxcala, para la entrega de ampliación del Bachillerato Nacional de dicha localidad.

Frente a docenas de estudiantes, indicó que su gobierno no modificará los nuevos textos de primaria y secundaria, pues forman parte del sistema educativo de la Nueva Escuela Mexicana.

“Les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar y, obviamente, la Nueva Escuela Mexicana es parte de esa transformación que estamos viviendo en que haya más escuelas”, resaltó.

Claudia Sheinbaum subrayó que únicamente modificarán algunos libros de textos para incorporar información de mujeres en la historia.

Aprovechó para decir que el nuevo modelo educativo forma parte del proceso de transformación del país y del fortalecimiento del sistema escolar.

El desalojo de Marx Arriaga

La presidenta dio estas declaraciones después de que Marx Arriaga aseguró que el gobierno buscaba cambiar los libros de texto que implementó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El 13 de febrero, personal de seguridad y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió a la oficina del entonces director de Materiales Educativos para informarle sobre su destitución y desalojarlo.

Marx Arriaga es conocido por ser un defensor de la ideología de la 4T y por encargarse del contenido de los textos de primaria y secundaria pública, distribuidos en 2023.

El entonces funcionario subió un video en redes sociales sobre el desalojo. Se aprecia el momento en que un policía lo acompaña, mientras recogía sus pertenencias en la oficina.

“Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución”.

En conferencia de prensa, Marx Arriaga aseguró que no dejará la dirección hasta que la SEP entregue una notificación formal de despido. Precisó que “no nos aferramos a la silla, nos aferramos a los principios”.

Adelantó que le pidieron desalojar su oficina después de que recibió una petición para cambiar los contenidos de los libros de texto que él coordinó.

“¿Sobre qué temas?… Todos, o sea, también era lo interesante que es cambiarlo todo, o sea, los oficios lo que está marcado ahí es ‘cámbialo todo, genera unos nuevos libros de texto, un nuevo plan de estudios’ y es ahí la contradicción, no que íbamos a continuar con la Nueva Escuela Mexicana y ahí empezó la resistencia de esta dirección”, declaró Marx Arriaga.

Mensaje de Claudia Sheinbaum por San Valentín

En otro tema, este sábado 14 de febrero Claudia Sheinbaum deseó un buen día del Amor y la Amistad. Subrayó que “el amor vence al odio, al miedo y hasta a las calumnias.”

