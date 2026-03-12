Seis años después del COVID-19: video recuerda cómo estaban las calles durante la pandemia

GENERANDO AUDIO...

A seis años del COVID-19, video revive escenas de la pandemia. Foto: Gettyimages

Este día se cumplen seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global por COVID-19, un hecho que marcó un antes y un después en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

El anuncio, realizado en marzo de 2020, llevó a medidas sanitarias sin precedentes, entre ellas confinamientos, restricciones de movilidad y el uso generalizado de cubrebocas para reducir la propagación del virus.

Durante meses, miles de ciudades permanecieron prácticamente vacías, mientras la población permanecía en sus hogares como parte de las estrategias para contener los contagios.

Calles vacías y animales recorriendo ciudades

Uno de los aspectos más recordados de los primeros meses de la pandemia fue la ausencia de actividad humana en calles, parques y espacios públicos, lo que generó escenas poco comunes alrededor del mundo.

En distintos países comenzaron a circular imágenes y videos donde animales silvestres aparecían en zonas urbanas que normalmente están llenas de personas y vehículos.

Entre los casos más comentados se encontraban:

Delfines observados en canales de Venecia

Cabras recorriendo calles en Gales

Jabalíes caminando por avenidas de Barcelona

Pumas vistos en zonas urbanas de Chile

Estas escenas reflejaron cómo la naturaleza comenzó a ocupar temporalmente espacios que normalmente son dominados por la actividad humana.

Un mundo adaptado al uso de cubrebocas

La pandemia también transformó hábitos cotidianos. El uso de cubrebocas se convirtió en una medida esencial de prevención, especialmente en espacios públicos y transporte.

En México, especialistas destacaron su importancia para reducir el riesgo de contagio.

De acuerdo con la GACETA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cubrebocas ayudó a disminuir la propagación del virus, ya que reduce la transmisión de partículas respiratorias entre personas infectadas y aquellas que aún no presentan síntomas.

Imágenes inéditas durante el confinamiento

La pandemia dejó imágenes que rara vez se habían visto antes en la historia reciente.

Entre ellas destacan:

Aeropuertos con cientos de aviones estacionados debido a la suspensión de vuelos

Costas y puertos llenos de embarcaciones detenidas

Calles completamente vacías en grandes ciudades

Estos escenarios reflejaron la magnitud del confinamiento global y el impacto que tuvo en la movilidad humana.

A seis años de la declaración de pandemia por parte de la OMS, el mundo recuerda uno de los periodos más extraordinarios de la historia reciente, marcado por el confinamiento, cambios en los hábitos sociales y una nueva conciencia sobre la salud pública.

