Rechazo de la reforma electoral en San Lázaro causa tensiones entre Morena y sus aliados en el Senado

Tensión entre Morena y sus aliados en el Senado.

La alianza legislativa de la Cuarta Transformación mostró señales de tensión en el Senado luego del rechazo a la reforma electoral en San Lázaro, con posturas encontradas entre legisladores de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El coordinador de la bancada verde en el senado, Manuel Velasco, aseguró que son necesarios acercamientos de cara a la alianza electoral del 2027.

“Sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias, para poder caminar en la ruta del 2027”. Manuel Velasco Coello, Coordinador del PVEM

El legislador chiapaneco, aseguró no conocer el plan B de la reforma electoral, pero comprometió su voto a la modificación que se plantee a la fecha en la que habrá de realizarse el ejercicio de revocación de mandato.

“Ahorita el plan B no lo conocemos, todavía no nos lo presentan… parece que lo más relevante va a ser la revocación de mandato, que está por definirse en el 2027 o en el 2028… Nosotros sí vamos a apoyar la revocación de mandato como lo planteé la presidenta de México”. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM

Por su parte, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, consideró que los aliados del PVEM y el PT pasarán al muro de la traición al votar en contra de la reforma electoral.

“Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición, quienes van a pasar al muro de la traición”. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

Salgado Macedonio consideró que los aliados traicionan al movimiento en el momento menos indicado.

“Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, con la cuarta transformación y luego, de repente, cuando ven que viene la transformación le dan para atrás. Díganme ustedes, quién quiere una lista de plurinominales de 200, en una cámara compuesta por 500”. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

Por su parte, el expresidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, no compartió las declaraciones de su compañero de bancada.

“Yo no comparto las posiciones sectarias, que se están impulsando, vamos a ir juntos en 2027, para qué lastimamos a nuestros aliados, endilgado calificativos que además no aplican”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

