Petro decretar 3 días de luto en Colombia por los 69 muertos tras caída de avión militar

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Foto: Reuters

Colombia tendrá tres días de luto en honor a los 69 uniformados que murieron el lunes en el desplome de un avión militar en el departamento de Putumayo, según decretó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en señal de acompañamiento con “respeto” y “solidaridad” a sus familias.

Asimismo, este martes encabezó un minuto de silencio, así como un acto simbólico de izar la bandera a media asta en la Casa de Nariño, como la tendrán los edificios públicos del país y embajadas.

Desplome de avión, “sacrificio” contra narcotráfico

Por otro lado, Petro aseguró durante el consejo de ministros que los 69 uniformados fallecidos en el accidente aéreo registrado el lunes en Putumayo, al sur del país, se desplazaban en la aeronave C-130 Hércules para salir de descanso, tras un trabajo arduo en esa región luchando contra el narcotráfico, al tiempo que se preguntó si “vale la pena” el “sacrificio” de la juventud de la nación “por otros países”.

“¿Por qué en masa salían en un avión Hércules? Para salir de descanso, ese era el objetivo, porque ya venían trabajando duramente en la región cumpliendo sus órdenes”, afirmó el mandatario agregando que lo que principalmente se hace en esa región es luchar contra el narcotráfico, en la medida en que esa frontera con Ecuador, con el litoral nariñense y el Catatumbo, se constituye como una de las zonas de “mayor poderío en la elaboración de cocaína del mundo”.

En esa línea, remarcó que los jóvenes uniformados “estaban ayudando a Estados Unidos a no consumir tanta cocaína”, añadiendo que mientras “el vecino del sur como el del norte” dicen que Colombia “no hace lo suficiente”, es este país sudamericano el “único” que ve morir “por centenares” a sus jóvenes.

Además, lamentó que su nación “sacrifique a la juventud por otros países”, así como que el mismo se vea sumido en una guerra donde la “codicia” enfrenta a “una parte” de los connacionales “para vender cocaína en otros países” o para “defender a esos países de que no consuman tanta cocaína”. “¿Vale la pena?”, se preguntó.

Ha sido este lunes cuando una aeronave militar tipo C-130 Hércules, que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís transportando personal del Ejército, sufrió un accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

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