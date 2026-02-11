Senado autoriza ingreso de militares de EE. UU. con armamento; preparan entrenamiento

GENERANDO AUDIO...

México autoriza ingreso de militares de EE. UU. con armamento. Foto: AFP | Archivo

El Senado de la República autorizó el ingreso a México de 19 elementos de la Marina de Guerra de Estados Unidos (U.S. Navy) para participar en ejercicios conjuntos de entrenamiento con fuerzas mexicanas.

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por el Pleno con 105 votos a favor y la abstención de un legislador del oficialismo.

Los marinos estadounidenses arribarán el 15 de febrero al Aeropuerto Internacional de Campeche a bordo de un avión Hércules, con armamento, y permanecerán en el país hasta el 16 de abril. El entrenamiento se desarrollará en San Luis Carpizo y en la Zona Militar de Ciudad del Carmen, en Campeche, bajo el programa denominado “Mejora capacitación de fuerzas para operaciones especiales”.

Morena defiende autorización; oposición pide información

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el procedimiento se realizó conforme a la ley:

“El Ejecutivo está haciendo las cosas, pero está siendo responsable el Senado en el respeto a la soberanía, a la atención, a las necesidades del pueblo de México”, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena

No obstante, la autorización generó cuestionamientos desde la oposición. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Zatarain García, pidió aclarar el ingreso previo de aeronaves militares estadounidenses en territorio nacional.

“Desafortunadamente, el pasado 5 de febrero en mi estado, Baja California Sur, aterrizó, al parecer, el mismo avión Hércules que en enero aterrizó aquí en Toluca, con dos helicópteros con características de operaciones militares, por supuesto que en Baja California Sur nos alertamos porque son aeronaves muy vistosas, muy ruidosas”, Susana Zatarain García, senadora del PAN

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, solicitó información sobre reportes relacionados con drones del crimen organizado que habrían sobrevolado espacio aéreo estadounidense.

“Supuestamente, hay drones de cárteles de la droga que sobrevolaron el espacio aéreo estadounidense, esto no lo digo yo, esto lo dice oficialmente el secretario de transporte de los Estados Unidos”, Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano

Aunque votó a favor, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, expresó reservas sobre la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en México.

“Yo considero que en este momento la entrada de fuerzas armadas de Estados Unidos a México no debería aceptarse ni para plantar arbolitos… No me escapa la dificultad de la coyuntura y no vengo aquí a hacer un acto de fe, ni de bravuconería, ni de irresponsabilidad, simplemente mi pecho no es bodega y no me parece correcta la manera en que está actuando el Gobierno de Estados Unidos, apropiándose de riquezas naturales de diversos puntos del mundo”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.