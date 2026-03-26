Ebrard justifica aranceles a China; buscan “piso parejo” con industria mexicana

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Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la aplicación de aranceles a productos de China, al asegurar que buscan generar un “piso parejo” frente a prácticas que afectan a industrias mexicanas.

Durante su participación en la Asamblea de Caintra, el funcionario señaló que los subsidios del gobierno chino han generado condiciones desiguales en sectores como el textil, calzado, acero y automotriz, lo que ha obligado a México a tomar medidas comerciales.

Aranceles buscan equilibrar competencia frente a subsidios

Ebrard explicó que la decisión de imponer aranceles responde a la necesidad de corregir distorsiones en el mercado, derivadas del apoyo estatal a empresas chinas.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo a favor de estas empresas, empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene”, afirmó.

El titular de Economía subrayó que la medida no es en contra de China, sino una acción para proteger la competitividad nacional.

México puede aplicar aranceles bajo reglas internacionales

El secretario también sostuvo que el uso de aranceles es una práctica permitida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que rechazó críticas sobre su legalidad.

“El que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio”, indicó.

En ese sentido, defendió la facultad de México para modificar sus políticas comerciales cuando existan afectaciones a su industria.

Acero chino, ejemplo de competencia desleal

Como ejemplo, Ebrard mencionó el caso del acero chino, cuyo precio ha generado alertas en el sector industrial mexicano.

“El acero chino está costando la tonelada 150 dólares en México (…) llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio muy grande”, explicó.

Según dijo, estas diferencias en costos reflejan condiciones desiguales de competencia, lo que justifica la intervención mediante aranceles.

Industria mexicana busca protección ante importaciones

Las declaraciones se dan en un contexto de preocupación en el sector industrial por el impacto de las importaciones asiáticas, que han presionado a diversas cadenas productivas en el país.

Con estas medidas, el gobierno mexicano busca equilibrar el mercado interno y evitar afectaciones mayores a la industria nacional.

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