Por esta enfermedad el “Mencho” debía dializarse regularmente

GENERANDO AUDIO...

El “Mencho” requería diálisis. Foto Archivo/swisshealthcare.lat

La insuficiencia renal de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era conocida por autoridades federales desde 2019 y lo obligaba a recibir atención médica constante, incluida diálisis en fases avanzadas. En febrero de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que presentaba una deficiencia renal.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró en ese momento que no existía información nueva sobre su estado de salud, más allá de la deficiencia renal previamente conocida. La autoridad no detalló el diagnóstico clínico específico.

Insuficiencia renal y diálisis en el caso del “Mencho”

Desde 2019, reportes de inteligencia señalaban que Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal, un deterioro progresivo de la función de los riñones. Esta condición puede requerir tratamientos continuos y, en etapas avanzadas, diálisis o trasplante.

La información disponible indicaba que la enfermedad afectó su movilidad y complicó sus desplazamientos en zonas serranas de Jalisco, Michoacán y Colima. A pesar de ello, continuó como líder del CJNG.

En 2020, el diario El Universal informó que había ordenado la construcción de un hospital en la comunidad de El Alcíhuatl, municipio de Villa Purificación, Jalisco. Según ese reporte, el Gabinete de Seguridad conocía la existencia de esa clínica desde 2019. El inmueble habría sido equipado para su atención médica y la de su círculo cercano.

Tationil Plus 3000 mg hallado en Tapalpa

Tras un operativo en cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco, autoridades localizaron medicamentos en el inmueble donde se ocultaba. Entre los productos hallados se encontraba Tationil Plus 3000 mg, fabricado por Swiss Healthcare Pharmaceuticals Ltd.

De acuerdo con información de la farmacéutica Swiss Healthcare Latinoamérica, el medicamento contiene glutatión reducido, una sustancia con función antioxidante. Se administra por vía intravenosa o intramuscular como complemento terapéutico en distintos padecimientos relacionados con estrés oxidativo.

El glutatión se utiliza como apoyo en tratamientos para:

Daño hepático

Enfermedades inmunitarias

Diabetes mellitus

Enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson

Procesos postquirúrgicos o postraumáticos

Toxicidad por metales pesados

Especialistas señalan que el Tationil Plus no forma parte del tratamiento estándar para la insuficiencia renal, aunque algunos estudios han explorado el uso de glutatión reducido como complemento en casos de insuficiencia renal aguda debido al estrés oxidativo asociado.

Indicaciones del tratamiento encontradas en la cabaña

En el interior del inmueble también se encontraron instrucciones escritas a mano sobre la administración del medicamento. El esquema detallaba una primera semana con dos aplicaciones y posteriormente dosis semanales programadas principalmente los días miércoles.

El lote identificado como DMX12368L indicaba fecha de elaboración en abril de 2024 y fecha de caducidad en febrero de 2028. Las imágenes difundidas mostraron que los medicamentos se encontraban almacenados en refrigeración junto con otros insumos.

Antecedentes médicos y contexto del operativo

La salud de Nemesio Oseguera Cervantes volvió a ser tema tras el operativo realizado en Tapalpa. Tenía 59 años. La información oficial confirmaba la existencia de una deficiencia renal, sin que se precisara públicamente el diagnóstico específico.

Reportes de inteligencia indicaban que la enfermedad marcó sus últimos años y requería atención médica constante. La construcción del hospital en Villa Purificación formó parte de las medidas para atender su estado de salud.

El hallazgo de Tationil Plus 3000 mg en su refugio reavivó el interés sobre la condición médica que enfrentaba mientras mantenía el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.