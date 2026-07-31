SEP reitera: Escuelas militarizadas no están autorizadas en México

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La SEP revisará escuelas militarizadas. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que las escuelas militarizadas no están autorizadas en México y anunció que aquellas que operen bajo ese modelo podrían ser suspendidas o clausuradas antes del inicio del próximo ciclo escolar. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que ya se giraron instrucciones a las autoridades educativas del país para revisar estos casos.

El funcionario reiteró que ninguna institución educativa puede ofrecer un modelo de educación militarizada en territorio nacional y aseguró que las medidas buscan garantizar el cumplimiento de la ley antes del arranque del ciclo escolar previsto para el 31 de agosto.

Mario Delgado explicó que las autoridades educativas de las 32 entidades federativas deberán revisar todas las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para verificar que ninguna institución opere bajo denominaciones o modalidades militarizadas, castrenses o cualquier otra que haga referencia a un modelo educativo de carácter militar.

🇲🇽 En México no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada para niñas, niños y adolescentes.🚫Dicha formación corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.🎖️



Como lo ha señalado nuestra presidenta, @Claudiashein: la… pic.twitter.com/bUXE0JRGqL — Mario Delgado (@mario_delgado) July 31, 2026

El secretario señaló que, donde exista incumplimiento de esta disposición, se actuará conforme a la ley. Esto incluye la suspensión de actividades y el inicio de los procedimientos para la clausura o regularización de los planteles.

Además, aseguró que durante este proceso se protegerá el derecho de las y los estudiantes a continuar con sus estudios. Para ello, las escuelas deberán entregar la documentación educativa correspondiente y reembolsar cualquier pago realizado por las familias, en caso de que proceda.

Mario Delgado rechaza violencia como forma de disciplina

Durante su mensaje, el titular de la SEP subrayó que ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse bajo el concepto de disciplina.

La revisión de los planteles forma parte de las acciones que la dependencia realizará antes del inicio del siguiente ciclo escolar para garantizar que las instituciones educativas cumplan con la normativa vigente en México.