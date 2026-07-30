SEP ya tenía registradas 62 escuelas militarizadas; revisión nacional parte de planteles identificados 

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Foto: Shutterstock

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya contaba con en su Catálogo de Centros de Trabajo con el registro de 62 escuelas militarizadas en México, de acuerdo con un análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, antes de solicitar a las autoridades estatales revisar este tipo de planteles tras el caso de Dafne Zapata Quintos ocurrido en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El hallazgo cobra relevancia luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informara que la educación militarizada no está contemplada en la educación básica y anunciara una supervisión nacional para verificar la operación de escuelas que ofrecen esta modalidad.

Posteriormente, una revisión del catálogo oficial mostró que decenas de estos planteles, cuyos nombres contienen los términos “militar” o “militarizada”, ya figuraban en los registros administrativos de la propia dependencia. Esto indica que no se trata de escuelas sin registro o de operación clandestina, sino de instituciones identificadas por nombre, nivel educativo y entidad federativa dentro de la base oficial de la SEP.

¿Cómo están distribuidas las 62 escuelas militarizadas registradas por la SEP?

El conteo del catálogo muestra la siguiente distribución por nivel educativo:

37 bachilleratos

16 secundarias

7 primarias

1 institución de educación superior

Por tipo de sostenimiento, la distribución es exactamente la misma entre los sectores público y privado:

31 planteles públicos

31 planteles privados

Este último dato coloca en el mismo universo de análisis a instituciones creadas por gobiernos estatales y a academias particulares, aunque el pronunciamiento emitido por la SEP tras el caso ocurrido en Tamaulipas no hizo una distinción específica entre ambos tipos de planteles.

Nuevo León concentra la mayor oferta pública

El análisis elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey identifica a Nuevo León como la entidad con mayor presencia de este modelo educativo, donde operan 12 bachilleratos militarizados sostenidos por el Gobierno estatal.

De acuerdo con la información revisada, durante el ciclo escolar 2025-2026 estos planteles atendieron 5 mil 881 estudiantes, cifra equivalente al 3.8% de la matrícula estatal de educación media superior. Además, el sistema se promociona públicamente como un modelo que incorpora disciplina militarizada con un enfoque de liderazgo humano y formación académica.

El documento también refiere que estos bachilleratos fueron creados originalmente para atender a jóvenes de zonas consideradas vulnerables mediante un esquema educativo que combina el plan de estudios oficial con elementos de disciplina militarizada.

Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes mantienen esta modalidad

El mapa nacional también identifica otros sistemas estatales que mantienen escuelas con esta denominación.

En Guanajuato operan seis planteles de Bachillerato Bivalente Militarizado, ubicados en León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo y Acámbaro.

Por su parte, Zacatecas mantiene el Bachillerato General Militarizado, creado en 2019. El documento señala que el 19 de julio egresaron 94 estudiantes, quienes recibieron formación que incluyó manejo básico de armas.

En Aguascalientes funcionan actualmente dos planteles y está prevista la apertura de un tercero durante agosto, de acuerdo con la información recopilada por el Instituto de Educación del estado.

La mitad de las escuelas militarizadas registradas son públicas

El registro también muestra que la presencia de escuelas militarizadas no corresponde únicamente a instituciones privadas. De los 62 planteles identificados en el Catálogo de Centros de Trabajo, 31 son públicos y 31 privados, por lo que la mitad de la oferta corresponde a centros educativos sostenidos con recursos de gobiernos estatales.

Este dato adquiere relevancia porque el pronunciamiento emitido por la SEP y el llamado a las entidades para revisar este tipo de instituciones se dio después del caso de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia privada de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin embargo, el catálogo oficial incluye también sistemas públicos que durante años han operado bajo la denominación de bachilleratos militarizados y que forman parte de la oferta educativa de distintas entidades.

De acuerdo con el análisis, esos planteles públicos fueron creados mediante decisiones de política educativa estatales, cuentan con presupuesto asignado y son promovidos institucionalmente por los gobiernos locales. Entre ellos destacan los bachilleratos militarizados de Nuevo León, el Bachillerato General Militarizado de Zacatecas y los Bachilleratos Bivalentes Militarizados de Guanajuato, además de la oferta existente en Aguascalientes.

La supervisión anunciada recae sobre escuelas que ya estaban identificadas

El análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey señala que la revisión nacional anunciada por la SEP se dirigirá a planteles que la propia dependencia ya tenía registrados en su base oficial de escuelas.

La revisión del Catálogo de Centros de Trabajo encontró que las instituciones identificadas aparecen con nombre oficial, nivel educativo, entidad federativa y clave de centro de trabajo vigente, por lo que la información para ubicarlas ya formaba parte de los registros administrativos de la autoridad educativa federal.

El análisis añade que no existe evidencia de que estos planteles operen de manera clandestina. Por el contrario, la mayoría difunde públicamente su modelo educativo y disciplinario mediante sitios oficiales o materiales institucionales. Incluso, en el caso de Nuevo León, el sistema estatal explica en su apartado de preguntas frecuentes que la disciplina militarizada busca fomentar el orden, la puntualidad y el respeto bajo un enfoque de liderazgo humano.

Persisten diferencias sobre el marco jurídico

El documento del Instituto de Estudios sobre Educación y Equidad con Calidad del Tecnológico de Monterrey también identifica diferencias entre el posicionamiento de la SEP y el marco normativo vigente.

Por un lado, la Ley General de Educación no reconoce la educación militarizada como una modalidad educativa, ya que únicamente contempla las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Asimismo, la Ley de Educación Militar del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional establece que el Sistema Educativo Militar está dirigido exclusivamente al personal de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el análisis señala que tampoco se localizó un decreto de abrogación expresa del Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, publicado en 1943, ni del artículo 9 del Acuerdo 96 de 1982, disposiciones que contemplaban la existencia de planteles militarizados bajo determinadas condiciones. El documento precisa que confirmar su vigencia jurídica requeriría un pronunciamiento formal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la propia SEP.

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