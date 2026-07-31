Transforman preparatoria militarizada de Chiapas en bachillerato bivalente; acusan acoso y abuso en el plantel

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Escuela militarizada en Chiapas. Foto: Uno TV

La Escuela Preparatoria Ángel Albino Corzo, en Chiapas, dejó de operar como preparatoria militarizada y fue transformada en un bachillerato bivalente, luego de denuncias por presuntos casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra estudiantes. El cambio se concretó tras una serie de señalamientos de madres y padres de familia y la intervención de las autoridades educativas y la decisión de la Secretaría de Educación Pública de eliminar esos esquemas escolares.

Denuncias derivaron en cambios en el plantel

En septiembre de 2025, familiares de estudiantes denunciaron presuntos casos de acoso y abuso sexual dentro de la institución, ubicada originalmente en el municipio de Berriozábal, Chiapas. Meses antes de que el caso del feminicidio de Dafne, en Tamaulipas, sucediera.

Uno de los casos más graves fue denunciado por la madre de una alumna de 15 años, quien aseguró que su hija sufrió acoso durante varios meses por parte de un profesor de química y que, al solicitar apoyo, el entonces director se negó a intervenir.

“Cuando yo me enteré de eso, fui a pedir apoyo directamente con el director y él me lo negó. Él me dijo que no podía hacer nada, que no podía proporcionarme información de la persona porque él iba a proteger a su personal; y todavía me amenazó”. Madre afectada

Tras hacerse público el caso, otras madres de familia denunciaron presuntas situaciones similares de acoso, hostigamiento y humillaciones, lo que derivó en el relevo del director del plantel.

“Hay muchos casos como bien se ha comentado muchos casos de acoso, muchos casos de humillaciones”. Madre afectada

Escuela perdió el carácter militarizado

La Escuela Preparatoria Ángel Albino Corzo fue creada en 2015 bajo un modelo de formación militarizada y durante sus primeros años operó en instalaciones de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

Sin embargo, problemas financieros obligaron al plantel a trasladarse en 2019 a Tuxtla Gutiérrez, donde actualmente comparte instalaciones con una telesecundaria.

Hasta inicios de 2026, la escuela mantuvo el esquema militarizado, aunque contaba con docentes sin basificación y un modelo de instrucción militar que no tenía autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por ello, las autoridades retiraron oficialmente el carácter militarizado y transformaron el plantel en un bachillerato bivalente para el ciclo escolar 2025-2026.

Pese al cambio, que llegó en una etapa marcada por conflictos laborales y denuncias de acoso, hostigamiento y abuso sexual, la institución continúa promocionándose en redes sociales con imágenes de estudiantes portando uniformes de cadetes, una identidad que conservó durante años.

Hasta el momento, tras lo autorizado por la SEP hay más de 60 instituciones que ya fueron suspendidas como escuelas militarizadas.

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