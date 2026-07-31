Baja California mantendrá preparatorias militarizadas, pese a restricción de la SEP

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Baja California mantendrá preparatorias militarizadas. Foto: Uno TV

El Gobierno de Baja California informó que las preparatorias militarizadas del estado continuarán operando, pese a la instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender actividades en escuelas con esa denominación para el ciclo escolar 2026-2027. Las autoridades estatales aseguraron que su modelo educativo es civil y no contempla prácticas como las novatadas.

Autoridades aseguran que el modelo es civil

La decisión de la SEP se dio tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente que falleció durante un campamento de verano en Tamaulipas y cuyo caso ya suma 3 detenidos.

No obstante, la secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, afirmó que el Sistema Integral de Academias Militarizadas, con planteles en Tijuana y Tecate, continuará en funcionamiento. Aunque la SEP ya contabiliza 62 escuelas cerradas.

La funcionaria aseguró que en esas escuelas no existen prácticas como las novatadas ni actividades similares.

“Afortunadamente no tenemos ese tipo de actividades que se han estado mencionando, que es, sobre todo, las famosas novatadas, pues no, eso afortunadamente, no existe dentro de nuestras escuelas ni de educación básica ni de media superior”. Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación de Baja California

Esperan precisiones de la Federación

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, explicó que el término “militarizado” hace referencia a la formación en valores y disciplina, y no a un régimen militar. Y que el modelo fue creado para rescatar a jóvenes vulnerables.

“Sí les queremos comentar que estas preparatorias, el nombre de militarizado tiene que ver con un eje axiológico de valores que se les da a estos jóvenes. No es un tema de que ellos vayan a depender de un marco jurídico como los militares. Por supuesto que eso no es”, General Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California

Añadió que los docentes son civiles y que los directores son militares en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que el programa cuenta con reconocimiento oficial.

Las autoridades estatales indicaron que el sistema acumula más de 500 egresados y que, en cuatro años de operación, no ha registrado incidentes relacionados con sus actividades.

El Gobierno de Baja California informó que permanecerá atento a las precisiones que emita la SEP sobre el alcance de la medida federal, al considerar que el carácter civil de su plan de estudios podría excluir a estos planteles de la suspensión ordenada para escuelas con la denominación “militarizada”.

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