Servicio Universal de Salud: fechas de inicio y requisitos para la credencial

| 13:52 | Victor Gutierrez | Uno Tv
Nueva credencial Universal de la Salud. Foto: Caurtoscuro
Nueva credencial Universal de la Salud. Foto: Caurtoscuro

El Gobierno de México iniciará en marzo de 2026 el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población identificar su derechohabiencia y acceder a los servicios de salud pública. El registro se realizará de manera gradual en todo el país y estará disponible para personas mayores y menores de edad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Servicio Universal de Salud: fechas de inicio del registro en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el proceso de credencialización se llevará a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con su Credencial del Servicio Universal de Salud.

El registro iniciará de manera escalonada por entidades federativas:

  • A partir del 2 de marzo:
    Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
  • Desde el 23 de marzo:
    Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, en módulos oficiales habilitados en todo el país.

¿Quiénes pueden registrarse para la credencial del Servicio Universal de Salud?

El programa está dirigido a toda la población mexicana, sin importar su afiliación previa, y permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales de salud, así como a instituciones de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.

En el caso de menores de edad, el registro deberá realizarse con el acompañamiento del padre, madre o tutor legal.

Requisitos para el registro

Para menores de edad, se deberá presentar en original y copia:

  • Acta de nacimiento con CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para personas mayores de edad:

  • Identificación oficial con fotografía
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

El registro se llevará a cabo conforme a un calendario por letra inicial del primer apellido.

¿Qué información tendrá la credencial?

El subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial incluirá:

  • Nombre completo
  • CURP
  • Sexo
  • Fecha y lugar de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Tipo de sangre
  • Condición de donador de órganos
  • Códigos QR con la derechohabiencia y la unidad médica más cercana

La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril y contará con los mismos datos, además del acceso al expediente médico electrónico, el cual estará protegido en una base de datos segura.

Inversión y alcance nacional del programa

La etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y contará con el despliegue de 14 mil servidores de la nación, quienes operarán en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.

Una vez concluido el registro, las personas recibirán una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger su credencial impresa, aproximadamente seis semanas después del trámite.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Deficiencias en el sistema penitenciario motivaron envío de reos a Estados Unidos: Harfuch

Nacional

Deficiencias en el sistema penitenciario motivaron envío de reos a Estados Unidos: Harfuch

México acumula más de 33 mil denuncias por abuso sexual en sexenio de Sheinbaum

Nacional

México acumula más de 33 mil denuncias por abuso sexual en sexenio de Sheinbaum

Defensa reconoce que Fernando Alan fue asesinado por error durante operativo en Culiacán

Nacional

Defensa reconoce que Fernando Alan fue asesinado por error durante operativo en Culiacán

Jalisco, Edomex y CDMX concentran 42% del abuso sexual en México

Nacional

Jalisco, Edomex y CDMX concentran 42% del abuso sexual en México

Etiquetas: , , , , ,