Servicio Universal de Salud: fechas de inicio y requisitos para la credencial

Nueva credencial Universal de la Salud. Foto: Caurtoscuro

El Gobierno de México iniciará en marzo de 2026 el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población identificar su derechohabiencia y acceder a los servicios de salud pública. El registro se realizará de manera gradual en todo el país y estará disponible para personas mayores y menores de edad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Servicio Universal de Salud: fechas de inicio del registro en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el proceso de credencialización se llevará a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con su Credencial del Servicio Universal de Salud.

El registro iniciará de manera escalonada por entidades federativas:

A partir del 2 de marzo :

Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Desde el 23 de marzo:

Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, en módulos oficiales habilitados en todo el país.

¿Quiénes pueden registrarse para la credencial del Servicio Universal de Salud?

El programa está dirigido a toda la población mexicana, sin importar su afiliación previa, y permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales de salud, así como a instituciones de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.

En el caso de menores de edad, el registro deberá realizarse con el acompañamiento del padre, madre o tutor legal.

Requisitos para el registro

Para menores de edad, se deberá presentar en original y copia:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para personas mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio

El registro se llevará a cabo conforme a un calendario por letra inicial del primer apellido.

¿Qué información tendrá la credencial?

El subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial incluirá:

Nombre completo

CURP

Sexo

Fecha y lugar de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre

Condición de donador de órganos

Códigos QR con la derechohabiencia y la unidad médica más cercana

La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril y contará con los mismos datos, además del acceso al expediente médico electrónico, el cual estará protegido en una base de datos segura.

Inversión y alcance nacional del programa

La etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y contará con el despliegue de 14 mil servidores de la nación, quienes operarán en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.

Una vez concluido el registro, las personas recibirán una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger su credencial impresa, aproximadamente seis semanas después del trámite.

