Servicio Universal de Salud: fechas de inicio y requisitos para la credencial
El Gobierno de México iniciará en marzo de 2026 el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población identificar su derechohabiencia y acceder a los servicios de salud pública. El registro se realizará de manera gradual en todo el país y estará disponible para personas mayores y menores de edad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Servicio Universal de Salud: fechas de inicio del registro en México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el proceso de credencialización se llevará a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con su Credencial del Servicio Universal de Salud.
El registro iniciará de manera escalonada por entidades federativas:
- A partir del 2 de marzo:
Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
- Desde el 23 de marzo:
Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, en módulos oficiales habilitados en todo el país.
¿Quiénes pueden registrarse para la credencial del Servicio Universal de Salud?
El programa está dirigido a toda la población mexicana, sin importar su afiliación previa, y permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales de salud, así como a instituciones de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.
En el caso de menores de edad, el registro deberá realizarse con el acompañamiento del padre, madre o tutor legal.
Requisitos para el registro
Para menores de edad, se deberá presentar en original y copia:
- Acta de nacimiento con CURP
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP
Para personas mayores de edad:
- Identificación oficial con fotografía
- CURP
- Comprobante de domicilio
El registro se llevará a cabo conforme a un calendario por letra inicial del primer apellido.
¿Qué información tendrá la credencial?
El subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial incluirá:
- Nombre completo
- CURP
- Sexo
- Fecha y lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Tipo de sangre
- Condición de donador de órganos
- Códigos QR con la derechohabiencia y la unidad médica más cercana
La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril y contará con los mismos datos, además del acceso al expediente médico electrónico, el cual estará protegido en una base de datos segura.
Inversión y alcance nacional del programa
La etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y contará con el despliegue de 14 mil servidores de la nación, quienes operarán en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.
Una vez concluido el registro, las personas recibirán una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger su credencial impresa, aproximadamente seis semanas después del trámite.
