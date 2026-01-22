Sin presencia de PAN, PRI y PT, Gertz Manero es ratificado en comisiones como embajador en Reino Unido

GENERANDO AUDIO...

Comparecencia de Gertz Manero, sin presencia de oposición

Sin la presencia de legisladores del PAN, PRI y PT, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, en una comparecencia que se realizó sin acceso a medios de comunicación.

La sesión se llevó a cabo con la asistencia únicamente de diputadas y diputados de Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, quienes avalaron el dictamen que será turnado al pleno de la Comisión Permanente para su discusión final el próximo lunes.

La comparecencia del exfiscal general de la República se desarrolló a puerta cerrada y sin la presencia de las bancadas del PAN, PRI y PT, lo que marcó el proceso legislativo previo a su ratificación como representante diplomático de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Durante su intervención, Alejandro Gertz Manero agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la designación y afirmó que el gobierno británico ya otorgó el beneplácito, requisito indispensable para asumir el cargo.

Gertz Manero encabezó la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019 hasta su renuncia en noviembre de 2025, casi siete años después de su nombramiento y dos años antes de concluir el periodo constitucional de nueve años, lo que generó cuestionamientos en el ámbito político.

Colosio plantea dudas sobre la legalidad de su salida de la FGR

Durante la comparecencia, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó que la renuncia del exfiscal no se ajustara plenamente a los supuestos legales, al señalar que una invitación para ocupar una embajada no constituye una causa grave, como lo establece la legislación vigente.

En respuesta, Gertz Manero sostuvo que su decisión fue sometida al Senado y aceptó el resultado del proceso legislativo.

“…y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública y me sometí al Senado de la República y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido, sin ningún problema…”, afirmó.

El exfiscal señaló que, de asumir el cargo, sus objetivos serán respaldar a la comunidad estudiantil mexicana en Reino Unido y fortalecer el intercambio comercial bilateral, como parte de la agenda diplomática entre ambos países.

Dictamen de Gertz Manero pasa al Pleno

Con 10 votos a favor y una abstención, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales aprobó el dictamen de ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva y será discutido en el pleno de la Comisión Permanente, donde se definirá su ratificación definitiva.

