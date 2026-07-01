Sheinbaum anuncia inversión de 20 mil mdp para modernizar IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Gobierno destina 20 mil mdp a IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 20 mil millones de pesos para fortalecer el sistema público de salud mediante la adquisición de nuevo equipamiento para el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, como parte del llamado salto tecnológico que impulsa su administración.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que los recursos contemplan tanto los equipos ya adquiridos como las compras previstas para el resto de 2026.

“La inversión que estamos haciendo en equipamiento de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del 2027 al 2030.”

Sheinbaum destacó que esta modernización busca dejar un legado en el sistema de salud, acompañado de mayor contratación de especialistas y nuevas herramientas para agilizar los diagnósticos médicos.

🏥✨ La salud pública en México sigue avanzando con hechos.



Celebro la inversión histórica de 20 mil millones de pesos para fortalecer el sistema de salud y dar un verdadero salto tecnológico en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. 🇲🇽💙



Más resonadores magnéticos, nuevas camas… pic.twitter.com/fNvLn1EG8s — Dolores Padierna (@Dolores_PL) June 30, 2026

IMSS incorpora 17 nuevos resonadores magnéticos de última generación

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el instituto adquirió 17 resonadores magnéticos para hospitales de segundo y tercer nivel ubicados en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

Con estos equipos será posible incrementar la capacidad de atención de 80 a 150 estudios semanales, reducir los tiempos de diagnóstico y disminuir considerablemente el consumo de helio, además de ofrecer mayor comodidad a los pacientes gracias a túneles más amplios.

La presidenta @Claudiashein informó una inversión de 20 mil millones de pesos para fortalecer al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con nuevo equipo médico, más camas hospitalarias, quirófanos renovados, resonadores magnéticos y la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública. pic.twitter.com/rL90fgR51V — Amir Ibrahim 🇲🇽 (@AmirIbrahimQRoo) June 30, 2026

ISSSTE renueva camas hospitalarias y reconstruye quirófanos

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que se destinaron 205 millones de pesos para la compra de 2 mil 275 camas hospitalarias, de las cuales mil 75 ya fueron instaladas en 33 hospitales.

Las nuevas camas cuentan con sistemas eléctricos, superficies impermeables, materiales antibacteriales y controles para pacientes y personal médico.

Además, anunció una inversión adicional de 93 millones de pesos para la reconstrucción de tres quirófanos en Monterrey, Nuevo León, junto con la incorporación de 85 equipos médicos especializados, entre ellos unidades de anestesia, monitores, microscopios y mesas quirúrgicas.

IMSS Bienestar crea la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en Villahermosa, Tabasco.

Explicó que esta unidad permitirá realizar intervenciones quirúrgicas a fetos dentro del útero para tratar enfermedades antes del nacimiento. Hasta el momento, ya se han practicado tres procedimientos y existen siete casos adicionales en protocolo de estudio.

Asimismo, informó que el IMSS Bienestar avanza en la incorporación de 174 equipos de alta especialidad, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos, entre ellos:

Cinco aceleradores lineales

117 mastógrafos con Inteligencia Artificial

Cinco equipos de resonancia magnética

47 tomógrafos, incluidos tres con simuladores

Con esta inversión, el Gobierno federal busca modernizar la infraestructura médica de las tres principales instituciones públicas de salud y ampliar la capacidad de atención mediante equipos de diagnóstico y tratamiento de última generación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.