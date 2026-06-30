Sorprende sismo de magnitud 6.1 en Guasave, Sinaloa; descartan riesgo de tsunami
La tarde de este martes 30 de junio, un sismo de magnitud 6.1 se registró al suroeste de Guasave, Sinaloa, alrededor de las 13:45 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta esta tarde, el sismo registraba al menos 10 réplicas, la más grande fue de 4.9.
Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) emitió un boletín en el que descartó cualquier riesgo para la población o las actividades portuarias.
“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de SEMAR tras el sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población.”
Protección Civil activa protocolos de revisión
Luego del sismo, la gobernadora interina de Sinaloa informó que se instruyó a las autoridades de Protección Civil a realizar recorridos de supervisión y monitoreo en distintos municipios del estado.
A través de sus redes sociales señaló:
“Se ha registrado un sismo hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.”
Sismo de magnitud 6.1 activa protocolos en Durango; autoridades descartan afectaciones
Además de las acciones preventivas implementadas en Sinaloa y Baja California Sur, el sismo de magnitud 6.1 con epicentro frente a las costas de Guasave también motivó la activación de protocolos de monitoreo en el estado de Durango. En el municipio de Pueblo Nuevo, las autoridades informaron que el movimiento telúrico no fue percibido por la población.
Hasta el momento, las unidades de Protección Civil mantienen recorridos de verificación en la región y no se reportan daños a la infraestructura, personas lesionadas ni otras afectaciones derivadas del sismo, por lo que la situación permanece bajo monitoreo.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales.
“Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son nuestra prioridad.”
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración, mientras continúan las labores de evaluación en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.
Evacúan edificios y plazas comerciales en Culiacán tras sismo de magnitud 6.1
Tras el sismo de magnitud 6.1 con epicentro en el Golfo de California, se realizaron evacuaciones preventivas en edificios y plazas comerciales de Culiacán.
Los inmuebles fueron desalojados como medida de seguridad, mientras autoridades y cuerpos de emergencia realizaron recorridos para descartar daños estructurales y atender cualquier eventualidad.
¿Qué se sabe de supuesto sismo en Durango, de 5.3 de magnitud?
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, a las 13:54 horas, sobre un sismo en El Salto, Durango, con magnitud preliminar de 5.3.
Sin embargo, hasta el momento, el Sismológico Nacional no ha publicado registro de este movimiento en su cuenta oficial de X, lo que ha generado confusión entre habitantes que reportaron haberlo sentido.
De acuerdo con esos reportes, el movimiento también habría sido percibido por personas en Baja California Sur.
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