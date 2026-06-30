Sorprende sismo de magnitud 6.1 en Guasave, Sinaloa; descartan riesgo de tsunami

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Sismo de 6.1 sacude Sinaloa; autoridades descartan tsunami. Foto: Getty Images

La tarde de este martes 30 de junio, un sismo de magnitud 6.1 se registró al suroeste de Guasave, Sinaloa, alrededor de las 13:45 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta esta tarde, el sismo registraba al menos 10 réplicas, la más grande fue de 4.9.

Hasta las 15:00 horas del 30/junio/2026 se han registrado 10 réplicas del sismo de M 6.1 ocurrido en Guasave, Sinaloa el 30/junio/2026, la más grande de magnitud M 4.9 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) emitió un boletín en el que descartó cualquier riesgo para la población o las actividades portuarias.

“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de SEMAR tras el sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población.”

🚨⚠️De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en #Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni… pic.twitter.com/5K3wXLe3Xe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

Protección Civil activa protocolos de revisión

Luego del sismo, la gobernadora interina de Sinaloa informó que se instruyó a las autoridades de Protección Civil a realizar recorridos de supervisión y monitoreo en distintos municipios del estado.

Se ha registrado un sismo hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.



Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la… — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) June 30, 2026

A través de sus redes sociales señaló:

“Se ha registrado un sismo hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.”

Sismo de magnitud 6.1 activa protocolos en Durango; autoridades descartan afectaciones

Además de las acciones preventivas implementadas en Sinaloa y Baja California Sur, el sismo de magnitud 6.1 con epicentro frente a las costas de Guasave también motivó la activación de protocolos de monitoreo en el estado de Durango. En el municipio de Pueblo Nuevo, las autoridades informaron que el movimiento telúrico no fue percibido por la población. Hasta el momento, las unidades de Protección Civil mantienen recorridos de verificación en la región y no se reportan daños a la infraestructura, personas lesionadas ni otras afectaciones derivadas del sismo, por lo que la situación permanece bajo monitoreo. 🟠Guasave, Sinaloa

Sismo: percibido de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones.



🟡 Culiacán, Sinaloa: percibido de manera moderada por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales.

“Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son nuestra prioridad.”

🚨🇲🇽 ÚLTIMA HORA | Dos sismos sacuden el noroeste de México

Un sismo de magnitud 6.1 fue registrado al suroeste de Guasave, Sinaloa, y minutos después ocurrió otro de magnitud 5.3 cerca de El Salto, Durango.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de… pic.twitter.com/3saFcB3mLp — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) June 30, 2026

➜] #Actualización

🇲🇽 #Sismo Golfo dd #California. 30/Jun/2026.



✅️ El Servicio Sismológico Nacional [#SSN] actualiza a magnitud 6.1 y su epicentro fue geolocalizado a 116 km al suroeste de #Guasave, #Sinaloa.



📊 Oficialmente, es el segundo sismo de mayor magnitud registrado… pic.twitter.com/FvxcnHRJ8E — SASSLA (@SasslaMx) June 30, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración, mientras continúan las labores de evaluación en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.