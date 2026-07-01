UNAM entrega a Sedena las primeras donaciones para damnificados en Venezuela; continúa abierto centro de acopio

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Acopio de la UNAM para Venezuela. Foto: Uno TV

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el primer cargamento de ayuda humanitaria recolectado para los afectados por los terremotos en Venezuela. Las donaciones son del primer día de actividades del centro de acopio instalado por la máxima casa de estudios, que mantiene abierta la recepción de víveres e insumos.

La ayuda será trasladada por el Gobierno federal para su distribución en territorio venezolano, mientras la UNAM continúa recibiendo donativos en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario.

¿Hasta cuándo estará recibiendo donaciones la UNAM?

A través de sus redes sociales, la UNAM confirmó que el centro de acopio estará habilitado hasta el próximo 2 de julio en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario.

El horario será de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

La #ComunidadUNAM y el público en general se solidarizan con las personas afectadas por los sismos en Venezuela. El Centro de Acopio UNAM estará recibiendo insumos en el #EOU hasta el 2 de julio. ¡#UNAMonos por #Venezuela 🇻🇪! > https://t.co/exDPZYjAD2 pic.twitter.com/z5OotLpe7G — UNAM (@UNAM_MX) June 29, 2026

¿Qué donaciones recibe la UNAM para Venezuela?

El subdirector de Proyectos de la Comunidad de la UNAM, Enrique Pérez, informó que el centro de acopio opera de 10:00 a 18:00 horas y que la lista de insumos fue definida en coordinación con la Embajada de Venezuela en México.

Entre los artículos solicitados se encuentran:

Alimentos no perecederos y enlatados

Pañales

Artículos de higiene personal

Artículos de limpieza

Medicamentos no caducos

Insumos médicos

Lámparas de mano, pilas y lámparas solares

Plantas generadoras de energía portátiles

Plantas portátiles para potabilizar agua

De acuerdo con Enrique Pérez, artículos como agua y ropa, por el momento, no son necesarios.

“Hemos tenido nosotros un contacto directo con la embajada de Venezuela en donde hemos definido qué es lo que ellos requieren. Una de las cosas que nos dicen que el agua no es una necesidad prioritaria para ellos, todo lo que es artículos de primera necesidad como alimentos, artículos de sanidad, es lo que requieren ellos, pero lo que es el agua nos decía no y ropa tampoco. La ropa tampoco es una necesidad para ellos”, Enrique Pérez, subdirector proyectos de la comunidad UNAM

La ayuda será enviada por la Sedena

Todo el material recolectado por la UNAM será canalizado al Campo Militar No. 5, desde donde la Sedena coordinará su traslado como parte de la ayuda humanitaria enviada por México.

“A través del Gobierno federal del apoyo del Gobierno federal de canalizar toda todo el acopio que por varias partes se ha realizado también y se va a canalizar a Venezuela… Nosotros vamos a canalizar todo este acopio en el campo militar, número 5, en el campo militar número 5”, Enrique Pérez, subdirector proyectos de la comunidad UNAM

Mexicanos se solidarizan y entregan ayuda para Venezuela en la UNAM

Durante la jornada, decenas de ciudadanos acudieron al centro de acopio para donar alimentos, pañales y productos básicos. Los participantes señalaron que la solidaridad responde a la experiencia que México ha vivido tras diversos sismos y expresaron su apoyo a la población venezolana.

“Es importante solidarizarse con los afectados porque entendemos lo que sufren ellos. Nosotros también hemos vivido sismos muy fuertes y como en Venezuela no es un país en el que se acostumbre a que haya sismos pues ellos sí les afectó bastante y pues es importante entenderlos y apoyarlos”, José María, ciudadano

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