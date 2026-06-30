Inapam abre puerta a empleos para adultos mayores; podrían recibir hasta 9 mil 582 pesos al mes

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FOTO: Cuartoscuro

Los adultos mayores inscritos en el Inapam pueden acceder a un programa de empleo formal que podría dar un posible sueldo de 9 mil 582 pesos, aunque esto es decisión de las empresas contratantes.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) cuenta con el servicio de Vinculación Productiva: un programa que incorpora a los adultos mayores a una actividad productiva “que les permita obtener un ingreso económico complementario”, de acuerdo con las especificaciones.

Modalidades de empleo del programa del Inapam para adultos mayores

Empleo formal

Bajo esta modalidad, una persona de la tercera edad puede incorporarse con un trabajo formal dentro de una empresa, recibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.

Para estos casos, el Inapam actúa como intermediario entre ambos interesados, por lo que el empleo no se ofrece dentro de la institución.

De igual forma, el Inapam no muestra un tabulador de posibles salarios de este programa de empleo para adultos mayores, pues estos quedan a consideración de las empresas.

Sin embargo, los adultos mayores contratados podrían tener 9 mil 582 mensuales, considerando el valor del salario mínimo para este 2026. No obstante, se desconoce si las empresas inscritas en el programa del Inapam ofrecen el salario mínimo.

Sistema de voluntarios

En cambio, bajo este esquema, el interesado puede sumarse al sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que les permite laborar como empacadores en alguna tienda de autoservicio.

Para este caso, no existe una relación laboral con la empresa ni un contrato de trabajo. Los adultos mayores solo reciben propinas de sus clientes, por lo que se trata de un empleo complementario.

Por ello, esta modalidad ofrece espacios seguros y jornadas reducidas que no signifiquen una carga.

Requisitos para el programa de empleo para adultos mayores del Inapam

Tener 60 años o más

Credencial Inapam

Identificación oficial vigente con foto

CURP certificada

Solicitud de Vinculación Laboral (la obtienes durante el registro)

Paso a paso para registrarse en el programa de Vinculación Laboral

Asiste a un módulo del Inapam

Pide la incorporación al servicio de Vinculación Productiva

Llena la solicitud de Vinculación Productiva

Accede a una entrevista con el personal promotor

Espera la vinculación conforme al perfil y oportunidades disponibles

Importante: El programa de empleo del Inapam no es una bolsa de trabajo ni un apoyo económico para adultos mayores. Más bien, es un puente entre los interesados y las empresas dispuestas a brindar trabajo.

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