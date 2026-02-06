Congreso de Chiapas aprueba reforma a Ley de Armas y Explosivos

GENERANDO AUDIO...

Ley de Armas y Explosivos es aprobada. Foto: Congreso de Chiapas

El Congreso de Chiapas aprobó este jueves una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura avalaron el proyecto en sesión de pleno como parte de una estrategia para reforzar la seguridad pública en el estado.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó la iniciativa, la cual busca que las corporaciones de seguridad estatal porten armas de muy alto poder. Con esta medida, el gobierno estatal pretende enfrentar a la delincuencia con mayor capacidad de fuego. Si la reforma prospera, Chiapas se convertirá en la primera entidad del país en dotar a su policía de este tipo de armamento.

Reforma a la Ley Federal de Armas en Chiapas fortalece a policías

Durante la discusión, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la reforma consolidará instituciones civiles fuertes y cercanas a la ciudadanía. Aseguró que esta medida dotará a las fuerzas del orden de mayor eficacia para combatir a los grupos delictivos. Asimismo, el legislador destacó que el proyecto cumple los requisitos constitucionales, lo que permitirá el envío de la propuesta al Congreso de la Unión.

Guillén Guillén subrayó que la iniciativa garantiza mayor capacidad operativa para las fuerzas estatales, además de fomentar su capacitación y profesionalización mediante la colaboración interinstitucional. Finalmente, exhortó a los legisladores a respaldar la propuesta sin reservas, tras calificar la seguridad de Chiapas como un tema prioritario.

Las y los diputados que avalaron la reforma calificaron la decisión como un paso trascendental para preservar la paz social en la entidad. Los legisladores coincidieron en la necesidad de brindar herramientas adecuadas a los cuerpos de seguridad, para que estos cumplan su función de salvaguardar el bienestar de la población chiapaneca.

Dictamen será enviado al Congreso de la Unión

En el debate legislativo también se destacó que no se permitirá que grupos delincuenciales ingresen al estado ni alteren el orden público. La reforma, afirmaron, busca anticiparse a escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.

El dictamen aprobado será remitido al Congreso de la Unión, conforme al artículo 71 de la Constitución, ya que la propuesta se relaciona con la portación de armas reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas permanentes. Será el Poder Legislativo federal quien determine su eventual aprobación.

Con esta aprobación, el Congreso de Chiapas dio el primer paso para que la entidad refuerce su estrategia de seguridad pública mediante cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

